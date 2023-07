Porto di Vibo, l’annuncio della Lega: «Duecentomila euro per la banchina Bengasi e il molo sud»

Giacomo Saccomanno

«Grazie all’ottimo lavoro del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sono in arrivo 2,5 milioni di euro per l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. A Vibo Valentia andranno 200mila euro rispettivamente per gli interventi di adeguamento statico banchina Bengasi e del molo Sud (Molo Generale Malta – Molo Cortese)». E’ quanto dichiara il coordinatore regionale della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno che elenca anche gli altri interventi: «Nello specifico parliamo di 120 mila euro per lavori di nuova realizzazione ed ammodernamento della viabilità di accesso ultimo miglio stradale di Corigliano Calabro. A Crotone, 140mila euro per la realizzazione delle opere in prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio, 200mila euro per l’adeguamento statico del molo Giunti, 200mila euro per l’adeguamento statico molo Foraneo, e 450mila euro realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell’Adsp. Un milione di euro in arrivo a Gioia Tauro per la realizzazione del capannone industriale nella zona ex Enel». «Questo è il cambio di passo del Mit per un’Italia che riparte a tutta velocità con innovazione ed efficienza» ha dichiarato Saccomanno.

LEGGI ANCHE: Migranti, sbarcata al porto di Vibo Marina una nave con a bordo 600 persone

Inquinamento, a Vibo la presentazione di sei nuove motobarche “spazzamare”

Vibo Marina, volontari rimuovono vecchio pneumatico sulla spiaggia del porto