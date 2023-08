Comune di Vibo: amministrazione “trasparente” cercasi per i compensi dei consiglieri

Conti in rosso e politica locale che non riesce a ricomporre le fratture a “Palazzo Luigi Razza”, dove spesso i Consiglio comunali si concludono con un “nulla di fatto” anche a causa della mancanza di numeri da parte della maggioranza. Numeri che però in quanto a compensi trovano sempre una “quadra” che per il mese di luglio ammonta complessivamente a 39.654,07 euro. Questa infatti la cifra che con apposita determina il dirigente comunale del settore Affari Generali, Domenico Scuglia, ha deciso di liquidare ai 31 consiglieri comunali di Vibo Valentia quale compenso per i “gettoni di presenza” per il mese di luglio. Nulla da fare, invece – come ormai da prassi con l’amministrazione Limardo (a differenza di tutte le altre amministrazioni precedenti) – per la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune dell’allegato riportante i nominativi dei consiglieri comunali con a fianco di ciascuno il numero delle presenze, né i compensi percepiti da ciascuno dei 31 consiglieri comunali che variano da consigliere a consigliere proprio in ragione delle presenze e delle assenze dai lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. I cittadini-elettori di Vibo Valentia (capoluogo di provincia) continuano quindi a non avere modo di controllare dall’Albo pretorio se e quanto lavora il proprio eletto. Ricordiamo inoltre che con la Legge di bilancio 2022 l’indennità di funzione in godimento per il sindaco del Comune di Vibo Valentia è aumentata da 3.718,49 euro a 6.392,17 euro al mese, mentre l’ammontare massimo mensile per la corresponsione dei gettoni di presenza per i singoli consiglieri comunali è passato da 929,62 euro a 1.598,04 euro al mese. Le indennità mensili dei componenti della giunta comunale: sono invece di 4.794,13 euro per il vicesindaco, mentre per ciascun assessore l’importo è pari a 3.835,30 euro. Stessa cifra prevista per gli assessori viene erogata anche per il presidente del Consiglio comunale Rino Putrino: 3.835,30 euro al mese. Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Vibo Valentia continua invece ad essere ferma la pubblicazione dei compensi semestrali degli amministratori (sindaco, assessori e consiglieri). Ferma addirittura al gennaio-giugno 2020. Manca quindi ad oggi la pubblicazione dei compensi semestrali del 2021 (oltre che del secondo semestre del 2020), del primo e del secondo semestre del 2022 e del primo semestre del 2023. La pubblicazione dei compensi semestrali è in questo caso un obbligo di legge, ma sul sito del Comune di Vibo è ferma al primo semestre 2020. Nulla di nuovo, dunque, a “Palazzo Luigi Razza”, con un Consiglio comunale che continua a produrre davvero poco e ancor meno le Commissioni consiliari ma dove – in “barba” alla trasparenza – la pubblicazione di presenze, assenze e singoli compensi continua ad essere un optional.

