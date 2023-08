Comune di Parghelia, approvate le linee programmatiche del mandato politico di Landro

Il Comune di Parghelia

L’amministrazione comunale di Parghelia guidata dal sindaco Antonio Landro intende “rafforzare e migliorare le attività già attuate nel precedente mandato” e, pertanto, durante l’ultimo Consiglio comunale il primo cittadino ha elencato le priorità che rappresentano “le direttrici di sviluppo” per tutta la durata dell’incarico. Si tratta delle linee programmatiche del mandato politico amministrativo 2023/2028, approvate dal Consiglio comunale, e nello specifico riguardano: sicurezza e tranquillità; politica tributaria; territorio, ambiente, depurazione, servizio idrico e paesaggio; piano strutturale comunale e piano spiaggia; ampliamento dell’area cimiteriale; cultura, musei, biblioteca e turismo.

Sicurezza e tranquillità

La garanzia dì un territorio sicuro ha sempre rappresentato uno sforzo costante dell’amministrazione in considerazione del sempre maggiore sviluppò turistico sarà: necessario incrementare la funzionalità degli impianti di videosorveglianza pe ottenere un effettivo controllo del territorio. Sarà mantenuta nel tempo l’assunzione del personale stagionale e ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, per rafforzare l’ufficio di vigilanza.

Politica tributaria

Resta necessario poter adottare una politica tariffaria sopportabile per i cittadini e imprese in un momento di grandi difficoltà economiche, attraverso un’attenta e severa lotta alla evasione dei tributi, migliorando e intensificando l’applicazione di norme e attività di riscossione.

Territorio, ambiente, depurazione, servizio idrico e paesaggio

Massima attenzione è stata prestata nel precedente mandato, alla tutela del territorio, con interventi di cura dell’ambiente con la realizzazione e programmazione di una serie di opere pubbliche. Ulteriori interventi già programmati con richiesta di finanziamenti, e sottoposti alla Regione Calabria e già oggetto di sopralluogo, ci consentiranno di affrontare la programmazione estiva in sicurezza e tranquillità. Con un finanziamento di 500mila euro destinati alla rete fognaria; lavori già progettati, appaltati e consegnati, si provvederà al trasferimento di almeno il 50% delle acque reflue direttamente all’impianto di depurazione “La Grazia” senza impegnare il sollevamento di località Michelino, aggiungendo una ulteriore importante azione di tutela e salvaguardia dell’intera area del costone sovrastante la spiaggia. Interventi di manutenzione e una corretta e attenta gestione delle risorse idriche, in costante calo sia di livello regionale che nazionale, ci hanno permesso di affrontare le stagioni estive riducendo al minimo disagi e disfunzioni. Anche nel settore idrico un finanziamento di 500mila euro, con progettazione già eseguita e lavori già appaltati, ci consentirà di eseguire importanti lavori dì ristrutturazione ed efficientamento delle reti.

Piano Strutturale Comunale e Piano Spiaggia

Un tratto del litorale di Parghelia

Appare urgente ed inderogabile avviare a conclusione l’iter del Piano Strutturale Comunale, strumento utile ad accedere a una sana e ordinata rigenerazione urbana, interna ed esterna, che favorisce una programmazione e una progettazione del territorio, che alla luce di nuove. normative e Istituti possa favorire un ordinato sviluppo economico e urbanistico del territorio. L’istituto della rigenerazione urbana applicata sul nostro territorio, oltre a dover garantire la piena fruibilità dello stesso, deve contestualmente fare emergere la nostra identità territoriale tutelandola sotto tutti gli aspetti; soprattutto dal punto di vista, ambientale e paesaggistico, considerando la sua vulnerabilità idrogeologica e l’erosione costiera. Il centro urbano necessita di interventi di ristrutturazione per una riqualificazione omogenea ed uniforme anche con un piano del colore per renderlo ordinato e più accogliente alla ricettività turistica. Contestualmente la revisione e la conclusione del Piano Spiaggia si rendono indispensabile per garantire un più rapido uso produttivo delle spiagge stesse senza perdere di vista un giusto equilibrio tra uso pubblico e privato.

Ampliamento dell’area cimiteriale

L’attenzione sui cimiteri è stata massima e attenta. L’acquisizione di nuovi spazi per soddisfate la carenza di sepolture è stata la scelta giusta e oculata. La realizzazione di decine di nuovi loculi, la messa in sicurezza attraverso la videosorveglianza e l’apertura automatica degli Ingressi hanno consentito un maggiore controllo ed efficienza nella gestione. Tuttavia, è necessario portate a conclusione l’iter, già avviato, per la realizzazione di un ulteriore ampliamento dell’area cimiteriale.

Cultura, Musei e Biblioteca Comunale

Intensa è stata l’attività culturale e il rilancio del Centro Studi, la riapertura della Biblioteca comunale, l’apertura della Sala Paleontologica e l’apertura del Museo della Memoria ci consentiranno di rendere l’ex Scuola media sempre più centro di aggregazione e promozione culturale .

Turismo

Nell’ambito del settore turistico il lavoro è stato intenso e fruttuoso. La promozione turistica del territorio è stata uno dei cavalli di battaglia e i risultati non sono mancati. Infatti, con il 30-35% di presenze in più, con la politica di internalizzare la ricchezza, l’impegno a mantenere il paese pulito, ordinato e accogliente, il centro abitato ha ricominciato a vivere e crescere economicamente. E’ necessario proseguire ad investire in promozione, garantire servizi sempre più efficienti ed efficaci, progettare e garantire una mobilità pubblica locale per garantire un uso più comodo delle spiagge; urbanizzare il collegamento con ‘la vicina Tropea potrebbe essere un ulteriore volano utile a inserire sempre più Parghelia nei grandi circuiti turistici.

LEGGI ANCHE: Arte e tutela ambientale, a Parghelia promossa una estemporanea di pittura

Festa grande a Parghelia per i 70 anni di matrimonio dei nonni Adele e Michele -Video

Parghelia, nuova ordinanza sindacale che regolamenta i deflussi da Michelino

Parghelia tra mare e storia: «Avvio estate entusiasmante, puntiamo ad un turismo lento e sostenibile»

Parghelia, ecco come il Comune investe i proventi per le violazioni al Codice della strada