Comune di Vibo, cresce il gruppo di Forza Italia con l’ingresso del neo consigliere Ierfone

“Al neo consigliere Angela Ierfone, candidata nella lista di Forza Italia alle amministrative del 2019, giungano i migliori auguri di un proficuo lavoro, nell’interesse della collettività, da parte di tutto il partito”. Lo afferma Michele Comito, coordinatore provinciale di Vibo Valentia nonché capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia, all’esito del Consiglio comunale odierno che ha approvato l’ingresso della dottoressa Angela Ierfone, stimata professionista vibonese, che prende il posto di Katia Franzè, nominata da poco assessore dal sindaco Maria Limardo. “Sono certo che le doti umane e professionali permetteranno ad Angela, nell’esercizio delle funzioni di consigliere, di apportare un contributo sostanziale all’azione amministrativa dell’esecutivo”. Parole d’elogio anche da parte del primo cittadino: “L’ingresso del consigliere Ierfone, che gode di unanime stima a Palazzo Luigi Razza – afferma Maria Limardo – rappresenta un valore aggiunto per questa maggioranza, che nell’ultimo importante scorcio di consiliatura si prefigge l’obiettivo di portare a compimento tutti i risultati per i quali si è lavorato duramente in questi quattro anni”.

