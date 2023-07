Comune di Vibo e utilizzo di fondi pubblici, Santoro (M5S): «L’Amministrazione ne renda conto»

“È di particolare interesse diffuso in questi giorni, tra giornalisti e non solo, l’argomento riguardante l’affidamento degli incarichi che il Comune ha attribuito in occasione dell’evento sulla recente regata velica organizzata dalla Marina Militare e che ha fatto tappa a Vibo Marina”. Lo affermano la coordinatrice provinciale Luisa Santoro e il Gruppo Territoriale del M5S Vibo Valentia. “Tralasciando i contenuti poco chiari della determina improvvisamente apparsa sul sito del Comune stesso e che ancora fa riferimento al vecchio codice degli appalti pur trattandosi di procedure avviate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa; ciò che appare sorprendente è come a distanza di ben 4 anni dal suo insediamento, questa amministrazione comunale non abbia ancora provveduto ad istituire un albo dei fornitori e professionisti a cui affidare rotativamente gli incarichi. Sebbene infatti la soglia degli affidamenti diretti sia stata ampliata per i servizi e le forniture a ben 140.000,00 ciò non significa che la scelta delle ditte, per come raccomandato dalla stessa Autorità anticorruzione, possa essere lasciata discrezionalmente alla politica di turno, che troppo spesso ormai la utilizza quale strumento per accattivarsi la simpatia di amici e parenti o simpatizzanti politici in vista anche delle prossime amministrative comunali. Era più o meno lo stesso periodo del 2020 infatti, – precisano – quando proprio noi del Movimento 5 Stelle chiedevamo nel corso di un Consiglio comunale di istituire l’albo in questione, in merito peraltro, anche in quell’occasione, dell’affidamento in qualità di direttore artistico, proprio allo stesso soggetto della determina in argomento. Duole constatare che a distanza di ben 3 anni questa amministrazione non abbia provveduto all’istituzione dell’albo in argomento, nonostante l’impegno preso direttamente dalla sindaca in quella occasione”. Il coordinatore provinciale e gli attivisti del M5S concludono che “Duole constatare ancora che anche questa amministrazione continua ad utilizzare i fondi pubblici con lo stesso principio ispiratore delle vecchie amministrazioni, dimenticandosi di dover rendere conto non solo agli organi giudiziari contabili, come richiesto dalla legge, ma soprattutto ai cittadini vibonesi”.

