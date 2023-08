Provincia, Miceli: «Gravi errori sul bilancio. Centrodestra vibonese fallimentare»

La sede della Provincia di Vibo Valentia

“Le recenti vicende del consiglio provinciale di Vibo Valentia, in merito alla mancata approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, rappresentano una ulteriore nota fallimentare della politica del centro destra vibonese che sia al Comune della città capoluogo che in Provincia denota una scarsa coesione identitaria in relazione alla gestione della cosa pubblica, caratterizzata in entrambi i casi da rilievi di negatività non certo favorevoli al bene della comunità amministrata”. A dichiararlo è Marco Miceli, consigliere comunale e provinciale di Vibo. “Il parallelismo politico che stanno vivendo i due enti è frutto della costruzione di maggioranze prettamente aritmetiche ma prive di disegno politico che puntualmente si sciolgono come neve al sole, facendo venire meno il sostegno al sindaco Limardo e al presidente L’Andolina. Basti pensare che diversi consiglieri provinciali di centro destra, eletti rispettivamente tra le fila di Forza Italia e Coraggio Italia, hanno invocato l’intervento del Prefetto con riferimento all’avvenuto rinvio, su iniziativa del presidente, della votazione del bilancio di previsione che si sarebbe dovuta svolgere in seno al consiglio appositamente convocato per la seduta di giorno 8 agosto”, ha specificato Miceli.

E ancora, il consigliere: “Già in sede di esame del rendiconto di gestione finanziario per l’anno 2022, avevo avuto modo di evidenziare, esprimendo voto contrario al predetto documento contabile, le anomalie rilevate in relazione al mancato riporto in bilancio delle conclusioni dell’organo straordinario di liquidazione che indicano una passività per l’ente di oltre undici milioni di euro, nonché la prevedibile impossibilità per l’ente stesso di sanare le passività predette con le possibili entrate future per come rilevato dai revisori stessi all’analisi del bilancio di previsione 2023/2025. Allo stato, dunque, non è prevista la formulazione di un piano di riequilibrio per risanare le passività e, in ogni caso, quand’anche si prospettasse la possibilità di formularlo e non di permanere nello stato di dissesto, per come specificato dai revisori nel parere espresso al bilancio di previsione 2023/2025, “considerata la notevole entità del disavanzo emerso dal rendiconto Osl, l’ipotesi piano di riequilibrio appare di difficile attuazione viste le limitate risorse a disposizione dell’ente. Quindi, a mio avviso, – prosegue – sia il bilancio consuntivo del 2022 come quello di previsione 2023/2025 non rispecchierebbero quello che è il reale stato finanziario della Provincia. Questa è la situazione politico-finanziaria della Provincia che non viene affrontata in modo adeguato dalla maggioranza di centro destra che oltre a non esprimere una politica attiva non riesce a trovare una corretta proposizione di confronto con l’opposizione”.

Marco Miceli conclude mettendo in evidenza che “l’esperienza vissuta in questi circa 2 anni nell’ambito del Consiglio provinciale da parte delle forze di centro sinistra con la lista Provincia del Futuro, con i movimenti e i partiti alternativi che l’hanno ispirata e sostenuta, in tutta la realtà territoriale del Vibonese, rappresenta senz’altro un importante elemento di coesione e di unità tra le forze progressiste che intendono assumere la guida politico-amministrativa del territorio vibonese. È a questa ipotesi che le predette forze dell’alternativa devono guardare con particolare interesse, a cominciare dalla prossima competizione elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia ove è necessario favorire l’affermazione di una rinnovata classe dirigente che sappia essere radicale momento di rottura con il passato e avviare finalmente una sana gestione della cosa pubblica al Comune e alla Provincia di Vibo Valentia”.

LEGGI ANCHE: Provincia di Vibo, L’Andolina: «Nessuna interruzione d’attività, altro che paralisi»

Provincia di Vibo: slitta la discussione sul Bilancio di previsione e 5 consiglieri scrivono al prefetto



Provincia Vibo, Lacquaniti: «Fiducia scalfita. Il presidente L’Andolina incapace di unire»

Provincia di Vibo, il Consiglio approva il rendiconto finanziario 2022