Vibo verso le elezioni, Lo Bianco: «È fondamentale creare un’alternativa ai soliti nomi»

La sala consiliare a Vibo Valentia

Le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Vibo Valentia sono un’occasione per la città: «A meno di un anno dalle elezioni comunali di Vibo, il messaggio che mi sento di rivolgere alla classe politica è diretto e urgente: il tempo delle chiacchiere è finito. Il 2024 non può e non deve essere l’anno in cui ci accontentiamo del “come al solito”. Noi giovani, che dovremmo rappresentare l’anima pulsante di questa città, esigiamo un futuro luminoso e per raggiungerlo abbiamo bisogno di soluzioni, visione e determinazione da parte della politica», spiega attraverso la nostra testata giornalistica Anthony Lo Bianco, consigliere comunale di Vibo e presidente di “Associazione Valentia”, e lo fa lanciando un appello alla classe politica vibonese specificando che «serve una visione concreta per il nostro futuro».

Strada di Longobardi

Lo Bianco, impegnato nel sociale e in politica, si sofferma sui problemi che attanagliano il capoluogo: «Ogni giorno, la realtà parla da sé: tante opere incompiute, basti pensare ad esempio alle strade di Longobardi e quella di San Pietro, la storica piazza di Triparni, il cantiere delle scale mobili e del teatro, problemi del manto stradale, la piscina comunale, un simbolo per la città, chiusa da mesi, troppi patrimoni trascurati, la mobilità pubblica desueta, un sistema sanitario che zoppica e carenza sconcertante dei servizi essenziali. Le tasse in città sono altissime, – afferma – in un periodo di crisi come quello attuale, e ciò è insostenibile senza un corrispettivo in servizi. Come può Vibo Valentia, capoluogo di provincia, esigere tanto dai suoi cittadini senza offrire il dovuto in cambio? E mentre il centro della città, il nostro corso, si spopola, ci chiediamo: quali sono le idee a lungo termine per rivitalizzarlo? Non basta più pensare al giorno per giorno, alla gestione quotidiana. Serve una visione, un progetto. I giovani di questa città sono pronti a essere protagonisti attivi di questo cambiamento, non solo come elettori, ma come artefici del futuro».

Anthony Lo Bianco

Il consigliere non ha dubbi: «È fondamentale creare un’alternativa ai soliti nomi. Non possiamo più permettere che i nostri giovani una volta compiuti i diciotto anni abbiano come unica prospettiva quella di andare via in cerca di migliori opportunità. Questa tendenza – prosegue – dev’essere invertita, è necessario per garantire un futuro prospero per Vibo Valentia. Siamo stanchi di essere marginalizzati e di essere considerati solo come una risorsa elettorale. Desideriamo essere coinvolti, ascoltati, e avere la possibilità di contribuire attivamente al rinnovamento di Vibo Valentia. Ma c’è spazio per la speranza? Noi, come giovani, crediamo ancora nelle potenzialità di Vibo Valentia. Siamo certi che, con una politica lungimirante e realmente al servizio dei cittadini, è possibile risollevare le sorti della città. Cosa propone realmente la politica? Oltre ai nomi dei candidati sindaco, dove sono le proposte serie, concrete e realizzabili? Capiamo le difficoltà ma vogliamo chiarezza programmazione e soprattutto azioni».

Vibo corso Vittorio Emanuele III

La necessità di una classe politica attenta e lungimirante: «Rivendichiamo una sinergia tra valorizzazione culturale e modernizzazione infrastrutturale, tra formazione e lavoro, tra turismo sostenibile e spazi di aggregazione, tra svolto attivo e realizzazione di progetti che mettano al centro i bisogni dei cittadini. Vibo Valentia merita di più. Merita una politica che guardi oltre alle prossime elezioni, – dichiara Anthony Lo Bianco – che non si limiti al mero gioco delle poltrone, ma che ponga al centro l’interesse della comunità. Ma per raggiungere questa visione Vibo deve ricostruire il collante tra i vari comuni limitrofi, in quanto capoluogo forte e punto di riferimento per le altre comunità che, ora, dimostrano di avere maggiori capacità amministrative rispetto al nostro. È essenziale guardare oltre, verso un’interazione costruttiva con le realtà limitrofe. Inoltre, è imprescindibile garantire maggiori aiuti alle fasce più deboli, con piani a lungo termine e non soluzioni tampone. La nostra comunità ha bisogno di supporto, di sentirsi tutelata e sostenuta. Vibo Valentia merita di più. Merita una politica che guardi oltre i confini della nostra provincia e della regione. L’Europa offre tante opportunità e la nostra città dev’essere in grado di coglierle attraverso l’accesso ai fondi europei, bandi e altre risorse, per creare una città moderna, sostenibile, green e a prova di giovani. La palla è nel vostro campo, – conclude – non deludeteci».

