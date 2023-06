Vibo, Anthony Lo Bianco lancia un appello ai cittadini: «Denunciate i disservizi»

Una delle tante voragini a Vibo Valentia

“Voglio sollevare una questione importante riguardante la nostra amata città. Sono sicuro che molti di voi abbiano notato le numerose criticità che affliggono il nostro territorio, come strade dissestate, buche che sembrano voragini e sterpaglie che invadono i marciapiedi. È arrivato il momento di smettere di far finta di non vedere e di prendere posizione”. Ad affermarlo è il consigliere comunale di Vibo, Anthony Lo Bianco il quale, rivolgendosi ai cittadini li invita a denunciare i disservizi che investono il territorio comunale. “Per fortuna, – dichiara Lo Bianco – c’è un’organizzazione che ha deciso di fare la differenza: l’associazione Valentia ha creato il sito “segnalaora.it” un luogo virtuale dove possiamo riportare tutte le problematiche che affliggono la nostra città. È un’iniziativa che merita il nostro sostegno e la nostra partecipazione attiva. Invito ognuno di voi – prosegue lanciando un appello ai vibonesi – a prendere qualche minuto del proprio tempo per visitare il sito e segnalare tutti i problemi che avete riscontrato nella vostra zona. Non importa se si tratta di un’illuminazione stradale malfunzionante, una pavimentazione pericolosa o un’altra questione urgente che richiede attenzione. Ognuna di queste segnalazioni è importante, perché insieme possiamo fare la differenza”.

Anthony Lo Bianco, consigliere comunale

“Non dobbiamo più permettere di scampare alle nostre richieste, ignorando i problemi che affliggono il nostro territorio. Vogliamo una città vivibile, – ha tuonato Anthony Lo Bianco che, oltre a essere un consigliere comunale è anche presidente dell’Associazione Valentia – una città in cui possiamo vivere e muoverci senza rischi per la nostra sicurezza e il nostro benessere. Ed è per questo che chiedo a ognuno di voi di partecipare attivamente a questa iniziativa, affinché nessuno possa più dire che non sapeva dei problemi. Abbiamo il diritto di sognare una città migliore, una città senza buche che mettono a repentaglio le nostre auto e i nostri motocicli, senza sterpaglie che ci impediscono di camminare liberamente per le strade. È giunto il momento di agire, di mettere la politica al servizio del cittadino. Inoltreremo le segnalazioni alle autorità competenti, facendo sentire la nostra voce con forza e determinazione, con l’auspicio che ascoltino le nostre richieste e agiscano di conseguenza, perché solo lavorando insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti noi. Uniamoci, condividiamo questo messaggio e coinvolgiamo il maggior numero possibile di persone. Insieme possiamo fare la differenza e rendere la nostra città un luogo migliore in cui vivere. La politica non può più ignorare i problemi, la politica deve essere al servizio del cittadino. E noi, come cittadini consapevoli, abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce e chiedere un cambiamento concreto”. Il consigliere, nel ringraziare tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa e contribuiranno a “rendere la nostra città un posto migliore”, ha concluso ricordando che “il futuro è nelle nostre mani, e insieme possiamo costruire una comunità più forte e prospera per tutti”.

