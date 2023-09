“Vibo Democratica” interroga il sindaco sulla villa comunale: «Persiste uno stato di degrado»

Riguarderà sostanzialmente la cura del verde l’interrogazione che il gruppo consiliare “Vibo Democratica” presenterà in occasione del prossimo Question time a palazzo Luigi Razza, programmato per lunedì 4 settembre. Nel dettaglio “Nonostante alcuni mesi orsono abbiamo presentato specifica interrogazione relativamente all’argomento – spiegano i consiglieri Miceli e Policaro – ad oggi si evidenzia l’accentuarsi dello stato di degrado in cui versa l’ area di verde sita in Corso Umberto I. In particolare si segnala la impercorribilita’ ai pedoni delle strade della villa tra le aiuole malcurate con vistose crepe varie e anomale raccolte di perdite della rete idrica che rendono accidentale il passeggio del visitatore, impraticabilita’ quasi assoluta per carenza della cura arborea, oltretutto cio’ ha causato il disutilizzo della scaletta nelle vicinanze all’ingresso di piazza XXIV Maggio. Pessima tenuta del sito archeologico di origine Romana, rinvenuto in occasioni di alcuni lavori nell’ anno 2014. Tra l’ altro una delle statue di ispirazione neoclassica ormai malconce della storica villa risalente presumibilmente a oltre 2 secoli orsono non si capisce a che titolo si trova nell’ area destinata dello Sporting club”. I consiglieri dell’opposizione ribadiscono quindi “la necessita’ di promuovere un intervento di riqualificazione dell’area suddetta e il ripristino della villa comunale Luigi Razza (intitolata al capitano Cremona dal 2016) agli antichi fasti del tempo e ridia alla comunita’ vibonese un funzionale polmone di verde nel centro della loro città, e possibilità ai soggetti della seconda e terza infanzia di avere una adeguata e salutare area di ricreazione”. Pertanto, “tenuto conto che lo stato di abbandono in cui versa lo storico giardino riguarda purtroppo aree della citta’, che crea nella pubblica via una condizione di intralcio alla mobilita’ pedonale e alla vivibilita’ cittadina”, i consiglieri interrogano il sindaco per sapere che provvedimenti sono stati intrapresi e quali si intenda intraprendere per risolvere le criticità evidenziate relativamente alla villa comunale”.

