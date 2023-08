Vibo Marina, la denuncia dei cittadini sul degrado della villa comunale

È divenuta ormai insostenibile la situazione della villa comunale di Vibo Marina e dell’area circostante. A farla da padrone è il degrado. E così i cittadini che abitano nella zona, esasperati, hanno deciso di rivolgersi alla nostra testata giornalistica. «Le scrivo per dare voce ad una buona parte di cittadini di Vibo Marina che sembra essere stata dimenticata dalle istituzioni. Ormai – denuncia uno di loro – da troppo tempo ci troviamo ostaggio di gruppi di vandali, delinquenti anche di tenera età che hanno scambiato la notte con il giorno. In zona adiacente alla Villa comunale di via Liguria e all’interno della stessa si riuniscono gruppi di teppisti che, in tarda serata, deturpano il patrimonio comune e lasciano rifiuti come se fosse una discarica a cielo aperto. La zona è frequentata da famiglie con bambini durante il giorno, le quali si trovano costrette a dover far giocare ì propri figli in mezzo a rifiuti di ogni genere e bottiglie rotte». Dopo aver illustrato la gravità della situazione e i pericoli che ne derivano il cittadino spiega, tra l’altro, di aver già provveduto ad avvisare le autorità di competenza, “senza tuttavia ottenere nessun riscontro. Aggiungo – rimarca in conclusione – che la zona è presidiata da telecamere, ma ritengo ogni oltre ragionevole dubbio che ad oggi, dopo circa 3 anni, nessuna identificazione sia avvenuta e di conseguenza nessuna sanzione sia stata presa nei confronti di questi incivili. La vostra libera voce è rimasto l’unico baluardo di democrazia».

