Vibo, elezioni comunali, il M5S: «Abbiamo già una rosa di nomi per il candidato sindaco»

“La salvaguardia del campo progressista in vista delle elezioni comunali di Vibo Valentia è un obiettivo che il Movimento 5 Stelle persegue con determinazione e senza infingimenti. Superata questa fondamentale premessa, è necessario ribadire che il Movimento è parte attiva e non passiva delle scelte che dal tavolo scaturiranno. Riteniamo che solo una proposta politica forte, innovativa e coerente con gli auspici di un elettorato stanco del malgoverno di un centrodestra, reduce da ben tre disastrose esperienze amministrative consecutive, ma anche sfiduciato dall’assenza di sostanziali mutamenti, negli uomini e nella rotta, possa condurci alla vittoria nella prossima competizione elettorale”. E’ quanto fa sapere attraverso una nota il Movimento 5 Stelle che intende chiarire come “nell’ottica degli impegni assunti nell’ultimo tavolo congiunto, il Movimento avanzerà le sue proposte in vista della scelta del candidato alla carica di sindaco. Abbiamo già una rosa di nomi interna al Movimento per il ruolo, ma qualora dovesse spuntare dal tavolo una diversa candidatura, anche civica, la valuteremo con attenzione e senza alcun pregiudizio. Per vincere le elezioni bisogna avere idee forti e profili nuovi che riportino gli elettori alle urne e che persuadano anche i delusi dal centrodestra a mutare il loro orientamento. Bisogna dimostrare che abbiamo capito la lezione del passato e che possiamo e dobbiamo cambiare”.

