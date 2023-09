Nicotera, Staropoli all’attacco dell’assessore Massara: «Inadeguata la gestione del turismo»

Carmelo Staropoli

Dopo il recente abbandono della maggioranza comunale, per passare all’opposizione, il consigliere del Comune di Nicotera, Carmelo Staropoli, parla oggi di politiche turistiche sostanzialmente fallimentari altrui, e, dunque, rivolgendosi a chi, fino a qualche giorno addietro, affiancava nell’amministrazione guidata da Giuseppe Marasco. Staropoli, infatti, unitamente al consigliere Albanese, ha lasciato il gruppo “Rinascita Nicoterese” per approdare in quello della Lega, guidato da Antonio Macrì. “Alla luce della conclusione della stagione estiva, – dichiara Staropoli – desidero condividere alcune considerazioni importanti riguardo all’operato dell’Assessorato al Turismo del Comune di Nicotera, guidato dall’assessore Massara. È con crescente preoccupazione che osservo come l’Assessorato al Turismo – spiega – abbia gestito le attività estive. È emerso che l’Assessorato ha pubblicato un programma delle parrocchie apparentemente solo per riempire la locandina, concentrandosi principalmente su alcune serate di “show low-cost” che, purtroppo, di “low-cost” hanno avuto ben poco”. Secondo il consigliere “questo tipo di approccio dimostra una mancanza di comprensione delle responsabilità e delle mansioni fondamentali dell’ Assessorato in questione”. Il neo esponente della Lega in Consiglio comunale rileva ancora che “più preoccupante è il fatto che l’Assessorato al Turismo sembra non aver minimamente pensato ai servizi essenziali per i turisti e i cittadini. Questi includono il trasporto pubblico, i punti informativi e, soprattutto, la pulizia e la manutenzione delle spiagge. È fondamentale comprendere che questi aspetti costituiscono pilastri centrali dell’esperienza turistica e del benessere dei cittadini”.

Roberto Massara

Inoltre, per il consigliere Staropoli: “E’ cruciale sottolineare che non hanno minimamente pensato alla possibilità di un intervento per il ripascimento delle spiagge. Questo avrebbe permesso di eseguire operazioni preventive per preservare le nostre preziose spiagge. Come rappresentante dell’opposizione, ritengo che sia nostro dovere richiamare l’attenzione sull’incapacità dell’assessore Massara di svolgere efficacemente il suo ruolo e di soddisfare le esigenze della città”. Da qui l’invito di Staropoli alle dimissioni di Massara: “Se l’assessore non è in grado di adempiere alle proprie responsabilità e di garantire un’adeguata gestione del turismo e dei servizi correlati, sarebbe responsabile e appropriato che egli presentasse le dimissioni”. Il consigliere conclude, quindi, che “Nicotera merita una leadership che sia all’altezza delle sfide del turismo e che lavori diligentemente per garantire una città accogliente e prospera per tutti”. In linea al pensiero di carmelo Staropoli, anche il capogruppo della Lega comunale di Nicotera, Antonio Macrì il quale, già da tempo ha espresso perplessità rispetto all’operato dell’ Assessorato al turismo e, oggi, si dice “pienamente d’accordo con il consigliere Staropoli, aggiungo che l’assessore Massara ha scambiato l’ente comunale per un ente del Terzo settore”.

LEGGI ANCHE: Comune di Nicotera tra cambi di “casacca”, gite per anziani e sindaco smentito dall’Asp sul Covid

Vibo, il commissario dell’Asp sull’allarme Covid di Marasco: «Situazione sotto controllo» – Video

Casi Covid in aumento, il sindaco di Nicotera: «Posti letto terminati all’ospedale di Vibo» – Video