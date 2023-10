Incuria a Vibo, Soriano (Pd): «Dal Comune alla Provincia poco interesse a risolvere il problema»

Stefano Soriano

“Qualche mese fa, non sopportando più l’incuria e l’abbandono in cui versa la ex 522 nel tratto che attraversa il comune di Vibo, ho preso carta e penna ed ho scritto al presidente della Provincia, al sindaco di Vibo, più e più volte, e per un piccolo tratto di strada alla società che gestisce il sito della ex Italcementi. L’unica risposta l’ho avuta dalla società che gestisce il sito ex Italcementi che prontamente ha riscontrato la mia lettera e dopo una serie di sopralluoghi è intervenuta per ripulire tutto il tratto di strada della uscita per Bivona provenendo da Vibo”. A dichiararlo è Stefano Soriano, Capogruppo Pd in Consiglio comunale a Vibo. “Un piccolo intervento che però da il senso delle cose in questa città. In questi anni nessuno dell’amministrazione provinciale o comunale ha sentito la necessità di interloquire con la proprietà ex Italcementi per operare in sinergia al fine di rendere più decoroso i tratti di strada provinciali e comunali che costeggiano il suddetto sito. Tanto meno si è pensato di aprire un grande tavolo con la società per cercare di trovare una soluzione sostenibile che crei lavoro, occupazione e sviluppo economico in quello che era il sito Italcementi. In cinque anni nessuno al comune ha scritto una sola lettera alla proprietà ex Italcementi, ho presentato all’uopo un istanza di accesso agli atti, per verificare questa mia supposizione, che ha confermato in pieno il mio pensiero. Al prossimo consiglio si discuterà, lo spero, del sito ex Italcementi in quanto ho presentato un ordine del giorno in cui chiedo che venga istituito un tavolo tecnico con la regione, il ministero dell’ambiente e tutti i soggetti che possano essere utili a trovare una soluzione reale e non fantasiosa per la rivitalizzazione ed il rilancio di un area strategica per il comune di Vibo Valentia”. E ancora, il consigliere dem: “Concludo, ritornando al principio. Trovo assurdo ed anche politicamente sgarbato che né il sindaco né il presidente della Provincia abbiano sentito la necessità di rispondere ad un consigliere comunale che chiedeva solo decoro e pulizia in un periodo dell’anno in cui la strada del mare e i quartieri marini di Vibo Valentia sono particolarmente frequentati. Di più, è singolare il fatto che la società che gestisce il sito ex Italcementi abbia risposto prontamente ad un mia richiesta e che né il Sindaco, né il Presidente della Provincia abbiano pensato in tanti anni di fare tale richiesta. Questo dà il senso di quanto interesse ci sia da parte loro e delle loro amministrazioni a risolvere le questioni più o meno importanti che riguardano Vibo Valentia”.

