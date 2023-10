La Lega chiude a Vibo le porte alla Limardo e in suo “soccorso” arriva la senatrice Tilde Minasi

Tilde Minasi e Maria Limardo

Passano appena due giorni dal comunicato stampa a firma del segretario di sezione della Lega, Mino De Pinto (firmato anche dall’intero consiglio direttivo del partito vibonese), con il quale sono state chiuse le porte ad ogni sostegno da parte loro ad una ricandidatura del sindaco Maria Limardo e come per “magia” arriva a Vibo – e precisamente a “Palazzo Luigi Razza” – la senatrice calabrese dello stesso partito Tilde Minasi. A fare cosa e per vedere chi? Lo svela un comunicato stampa della giunta di Vibo Valentia che ha ritenuto di dover informare la cittadinanza tutta della visita della Minasi. “Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha accolto questa mattina nel suo ufficio in Comune la senatrice della Lega Tilde Minasi. Un incontro – si legge nel comunicato stampa della giunta di Vibo – all’insegna della cordialità e reciproca disponibilità, quello di stamane, nel corso del quale il primo cittadino del capoluogo ha potuto illustrare i tanti risultati raggiunti dall’amministrazione comunale durante l’attuale mandato, sia sul fronte del risanamento dei conti che delle opere pubbliche, dell’ambiente, della cultura. Un dialogo ed un confronto che non è mai venuto meno con gli amici ed alleati della Lega – afferma il sindaco Limardo – egregiamente rappresentati in Calabria da uomini e donne di spessore come l’amica Tilde, alla quale va il mio più sentito ringraziamento per questa visita istituzionale”. Dal canto suo, Tilde Minasi ha dichiarato: “Non posso che esprimere apprezzamento per il grande lavoro che il centrodestra, ed il sindaco Limardo, stanno portando avanti a Vibo Valentia. Ho offerto al primo cittadino, qualora lo ritenesse necessario, la mia disponibilità a farmi carico di qualunque tipo di esigenza – ha concluso l’onorevole Minasi – che vada nella direzione di un beneficio per l’intera comunità vibonese”. Ricordiamo che Mino De Pinto, Roberto La Gamba, Carlo Tripodi, Francesco Artusa, Nazzareno Cricenti, Silvio Biondino e Nicola La Sorba – tutti della Lega vibonese – hanno dichiarato a chiare lettere che una ricandidatura di Maria Limardo a sindaco di Vibo Valentia è, a loro avviso, “improponibile” e si sono anzi dichiarati pronti a “scendere in campo da soli”, ritenendo che il sindaco abbia sinora “tagliato fuori il partito della Lega da tutte le scelte operate dal primo cittadino” e dichiarando al contempo che “le persone sono stufe di subire imposizioni dall’alto che portano solo malumori nel territorio”. Stesso partito, quindi, ma giudizi opposti sull’operato politico-amministrativo del sindaco Maria Limardo da parte dei militanti vibonesi da un lato e della senatrice Minasi dall’altro. Chi tra i due farà marcia indietro? Chi vivrà, vedrà.

LEGGI ANCHE: Elezioni a Vibo, la Lega: «Improponibile una ricandidatura del sindaco Maria Limardo»

Elezioni a Vibo, “scintille” tra M5S e Pd che con un comunicato gettano però acqua sul fuoco

Comunali a Vibo: la nascita del polo di Centro, le schermaglie tra i progressisti e il ritorno della Limardo

Elezioni comunali a Vibo, Romeo (Pd): «Partire per tempo è indice di serietà verso l’elettorato»

Vibo, elezioni comunali: il M5S boccia con voto unanime l’ipotesi delle primarie