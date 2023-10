Facoltà universitaria a Crotone, «Lo Bianco lancia un appello ai politici: E a Vibo?»

Anthony Lo Bianco, consigliere comunale

“Recentemente, le pagine dei principali quotidiani locali e regionali hanno riservato ampio spazio al dibattito sulla proposta di fondare una nuova facoltà di medicina a Crotone. Una proposta che, al momento, è sotto l’attenta analisi della Conferenza dei rettori calabresi. Tuttavia, emergono preoccupazioni altrettanto valide dai territori circostanti. Una domanda si fa strada con forza: e la provincia di Vibo Valentia?” Così il consigliere comunale di Vibo, Anthony Lo Bianco, nonché presidente di “Associazione Valentia”. Nonostante il prestigio del Conservatorio di musica presente nel capoluogo, “Vibo Valentia risente di una carenza palpabile in termini di offerta universitaria pubblica – osserva Lo Bianco – e l’istituzione di un ateneo a Vibo Valentia porterebbe in dote numerosi vantaggi al territorio e alla sua popolazione. Un’iniezione economica derivante dal flusso di studenti, docenti e personale universitario alla ricerca di servizi, alloggi e svago. Una barriera contro la diaspora dei giovani talenti, garantendo opportunità educative di rilievo sul territorio stesso. Una magnetica attrazione per studenti provenienti da altre regioni, o addirittura dall’estero, insufflando diversità e nuovi orizzonti. Senza dimenticare l’evoluzione delle infrastrutture, indispensabile per costruire e gestire strutture universitarie. E, naturalmente, – aggiunge – l’inevitabile crescita occupazionale, che coinvolgerebbe non solo il settore accademico, ma anche ambiti amministrativi, tecnici e dei servizi. Le potenzialità non si esauriscono qui: un’università potrebbe dare vita a corsi e percorsi formativi calibrati sulle risorse e peculiarità locali, come il settore turistico o agroalimentare”. Per il consigliere comunale “queste non sono mere cifre o dati, ma realtà concrete che non possono e non devono essere trascurate. Se l’apertura di nuove sedi universitarie in Calabria è davvero in discussione, – incalza – non possiamo permettere che il Vibonese rimanga in ombra. È fondamentale investire nella nostra provincia, combattendo il fenomeno dello spopolamento e l’emigrazione dei talenti verso il Nord Italia o all’estero”. Da qui l’appello ai consiglieri regionali del Vibonese e alla Regione Calabria: “E’ giunto il momento di farsi protagonisti di questo dibattito. I nostri giovani – conclude Anthony Lo Bianco – hanno diritto a opportunità tangibili nel loro territorio, e non dovrebbero essere spinti a cercarle altrove. Fondare un’università a Vibo Valentia, che essa sia di medicina o di qualsiasi altra disciplina, potrebbe rappresentare una svolta epocale. La decisione è ora nelle mani delle istituzioni. Nutriamo la speranza che queste siano pronte a rispondere all’appello”.

