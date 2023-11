Vibo, Consiglio comunale: Soriano (Pd) chiede chiarezza sulla situazione dei siti archeologici

Veduta parziale del Parco archeologico di S. Aloe

Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Vibo, Stefano Soriano, torna sul tema – più volte affrontato – della situazione dei siti archeologici in città e lo fa in occasione del Consiglio comunale, seduta in modalità question time – “interrogazioni a risposta immediata”, previsto per la mattinata odierna nella sala consiliare del palazzo municipale. “Quest’amministrazione in quasi cinque anni – ha ribadito Soriano – ha trattato il parco archeologico di Vibo al pari di un problema da risolvere e non di un’opportunità per la citta. Tante belle parole e pochi fatti”. Secondo il consigliere, che nella giornata odierna porterà all’attenzione della pubblica assise cittadina circa dieci interrogazioni, “l’amministrazione Limardo, ormai alla fine del mandato, dimostra di non aver avuto lungimiranza e di non aver mai avuto una visione di insieme“. Il Comune di Vibo Valentia “non ha trovato alcuna soluzione in relazione alla realizzazione di un unico parco archeologico” – osserva Stefano Soriano – e tutte le varie manifestazioni di interesse sono state puri palliativi che non hanno prodotto alcun risultato e i beni archeologici vibonesi nei vari siti (Mura Greche, Sant’ Aloe, Cofino, etc) non sono fruibili in alcun modo se non attraverso aperture straordinarie”.

Stefano Soriano e Maria Limardo

Pertanto, il consigliere Soriano, tra le altre interrogazioni all’ordine del giorno, chiede lumi sul Protocollo d’intesa di adesione al Parco Archeologico Hipponion e interroga il sindaco Limardo per “conoscere le intenzioni dell’amministrazione circa i suddetti siti e quali azioni ha intrapreso ai fini dell’apertura immediata degli stessi”. Rimanendo sulla questione relativa ai Parchi, l’esponente del Pd ha inoltre presentato un’interrogazione sul Protocollo d’intesa di adesione al Parco Archeogronaturalistico “Croce Neviera”. Stefano Soriano ricorda che “in data 28 settembre 2018 il Comune di Vibo ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con vari soggetti, pubblici e privati, aderenti al progetto del Parco Archeoagronaturalistico “Croce Neviera” e che a tutt’oggi il Comune non ha dato seguito al suddetto Protocollo”. Pertanto, Soriano proverà a capire le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a “non dare seguito all’attuazione del citato Protocollo d’intesa”.

Tutte le interrogazioni iscritte all’Ordine del giorno (Consiglio comunale 6 novembre 2023):

1 “Situazione strada provinciale n° 6 tratto che attraversa il territorio comunale in Vibo

Marina, Bivona e Porto Salvo”, presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

2 “Situazione strada provinciale n° 14 tratto che attraversa il territorio comunale in

Piscopio”, presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

3 “Istituzione tavolo tecnico”, presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

4 “Pista di atletica”, presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

5 “Interventi su rete idrica nella frazione Piscopio”, presentata dal consigliere comunale del Pd

Stefano Soriano.

6 “Interventi su torrente Candrilli”, presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

7 “Piscina Comunale di Vibo Valentia”, presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

8 “Potenziamento dei centri dell’impiego”, presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

9 “Lavori di manutenzione Stazioni di Sollevamento Vibo Marina e Bivona”, presentata dal

Gruppo consiliare Città Futura.

10 “Protocollo d’intesa di adesione al Parco archeoagronaturalistico Croce Neviera”,

presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

11 “Parco Archeologico Hipponion”, presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Soriano.

