Comunali a Vibo, Soriano (Pd): «Nessun accordo o discussione con chi è lontano dai nostri valori»

L’assemblea del Pd e nel riquadro Enzo Romeo

“Quello che in questo principio di campagna elettorale stiamo cercando di fare è spiegare cosa vogliamo fare per la nostra città. Una città in cui ci spediamo ogni giorno con il nostro lavoro e con la nostra attività politica e sociale. Dietro di noi non c’è nessuno, nessun interesse perverso, nessuna logica di spartizione di poltrone, anche perché nessuno di noi ha incarichi remunerati diversi da quello che derivano da proprio lavoro, non c’è soprattutto nessun interesse a mantenere uno status quo che anzi noi vogliamo combattere e stravolgere”. Sgombera il campo da ogni dubbio, Stefano Soriano, esponente del Pd e consigliere comunale che dichiara come sia “strano, anzi forse non lo è proprio, che la proposta di candidatura di una persona per bene come Enzo Romeo venga raccontata in modo diverso da quello che è”. Per il capogruppo del Pd in Consiglio comunale “è ancora più strano, anzi non lo è di sicuro, che ad avversarla per i motivi di cui sopra siano proprio quelli che una posizione invece la voglio mantenere a tutti i costi. A noi, al Partito Democratico Vibo città interessa la città non gli accordi e i giochini, questa volta sì, della vecchia politica”. Soriano dichiara fermamente che “non c’è nessun lavoro strano, nessun accordo sottobanco, nessuna discussione con alcuni che siano lontani dal perimetro dei nostri valori. Questa sarebbe vecchia politica, quella che altri stanno continuando a fare, questo sarebbe il modo di portare la città a perdere di nuovo un occasione ed a questo punto non ce lo possiamo permettere né io, né tutte le persone che hanno davvero a cuore la città”. L’esponente dem aggiunge e conclude: “Non ho mai tollerato quelle persone che, stando dentro un partito, sostengono che bisogna individuare una figura nella società civile perché esplicitamente ammettono che loro stessi non valgono nulla. La politica e la forza della buona politica deve prevalere sempre”.

