Comune di Joppolo, giunta con soli uomini, l’opposizione: «Parità di genere violata»

Valerio Mangialardo

Biagio Zappia, Valerio Mangialardo e Francesco Messina, in qualità di consiglieri di minoranza del gruppo “Joppolo nel Cuore”, accendono i riflettori sull’attuale composizione della giunta comunale di Joppolo e chiariscono che con due note – rispettivamente del 24 giugno e del 4 agosto 2023 – in ordine alla composizione della giunta di Joppolo che annovera solo figure di sesso maschile, avevano denunciato il mancato rispetto dei dettami della legge e dello Statuto comunale sulle pari opportunità tra uomo e donna che promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune”. “L’amministrazione comunale di Joppolo non ha mai dato riscontro alle richieste formulate dagli scriventi mentre la Prefettura di Vibo Valentia, lo scorso 19 ottobre, comunicava che il sindaco del Comune di Joppolo ha rappresentato, su espressa richiesta della stessa Prefettura, di aver richiesto disponibilità a ricoprire la carica di assessore comunale a tre persone di sesso femminile e che queste hanno rinunciato all’incarico. Giova ricordare che consolidata normativa è orientata, per il rispetto della parità di genere e per rimuovere gli ostacoli a carattere sociale, all’adozione da parte dell’amministrazione di un bando ad evidenza pubblica. Lo Statuto comunale – proseguono i consiglieri – impone l’assicurazione di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune. Il sindaco del Comune di Joppolo, che si è limitato a chiedere la disponibilità a solo tre figure, non ha neanche chiesto detta disponibilità alla prima dei non eletti della sua lista, anch’essa di sesso femminile. Ribadendo il nostro pensiero sulla mancata applicazione della norma sulla parità di genere, si chiede l’accesso agli atti con inoltro degli stessi riguardanti tutta la documentazione, comprese le richieste del sindaco di Joppolo e le relative risposte delle tre donne interpellate. La richiesta, che è connessa all’attività dei consiglieri comunali per il controllo e la verifica del comportamento dell’amministrazione (muneris causa), riveste carattere d’urgenza”.

