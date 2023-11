Nicotera, lavori pubblici: il consigliere Macrì invita il sindaco a concentrarsi su soluzioni concrete

“Da Consigliere comunale d’opposizione e capogruppo della Lega, ritengo opportuno fornire una risposta ponderata alle recenti dichiarazioni del sindaco Marasco. È fondamentale affrontare la questione della sicurezza delle opere incompiute con la dovuta serietà, evitando di attribuire ritardi unicamente alle complesse procedure Pnrr”. Così Antonio Macrì, consigliere ed esponente della Lega al Comune di Nicotera che nei giorni scorsi aveva dichiarato “inaccettabili gli stati di abbandono dei cantieri delle opere pubbliche” a Nicotera, additando colpe al primo cittadino e all’assessore ai lavori pubblici. Il capogruppo del Carroccio, in risposta al sindaco Marasco il quale ha rispedito al consigliere le accuse definendolo “ignorante in materia”, ha replicato sostenendo che “la sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta, e dobbiamo trovare soluzioni immediate e pragmatiche per completare le opere in corso. Quanto alla considerazione del sindaco riguardo alla mia presunta ignoranza amministrativa dopo cinque anni di consiliatura, ritengo che questo possa indicare una svolta positiva nel dibattito, spostando l’attenzione sul ruolo dell’opposizione. Invito il sindaco a mantenere un approccio costruttivo e a concentrarsi su soluzioni concrete anziché su critiche personali”. Infine, per Macrì “è imperativo affrontare con trasparenza questioni delicate, come l’abusiva realizzazione del campo da calcio da parte di un assessore del sindaco, e potremmo parlare di molte altre incompiute”. Pertanto, “la Lega si impegna a vigilare sul rispetto delle regole di sana amministrazione, contribuendo così a un contesto amministrativo più trasparente e

responsabile”.

