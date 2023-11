Lavori pubblici a Nicotera, il sindaco a Macrì: «Dimostra totale ignoranza amministrativa»

«Dopo aver letto l’ennesimo articolo del capogruppo in consiglio comunale e responsabile locale della Lega, non posso esimermi, anche stavolta, nel dare una risposta a una delle tante castronerie, di cui negli ultimi tempi il consigliere ci sta deliziando». Il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco risponde a quanto dichiarato dal consigliere di minoranza, nonché esponente del Carroccio, Antonio Macrì che ha definito «inaccettabili gli stati di abbandono dei cantieri delle opere pubbliche» a Nicotera, attribuendo le colpe al primo cittadino e all’assessore ai lavori pubblici Marco Vecchio. «Debbo dire che il consigliere Macri – afferma il sindaco – purtroppo dopo cinque anni di consiliatura dimostra ancora una totale ignoranza amministrativa. Ciò è dimostrato dai ridicoli rilievi che, puntualmente, manifesta a giorni alterni, sotto forma di articoli ed interrogazioni. Lo stesso, oramai, dovrebbe sapere che anche i finanziamenti ottenuti da questa amministrazione, a inizio consiliatura, per la messa in sicurezza del territorio, sono stati assoggettati alle rigide regole dei finanziamenti Pnrr, ai quali le amministrazioni locali debbono attenersi e rispettare, pena decadenza degli stessi». Il sindaco Marasco spiega quindi che «l consigliere Macrì, dovrebbe aver capito che per ottenere i relativi sal, utili per il proseguimento delle opere cantierizzate, le varie amministrazioni sono chiamate a produrre una serie interminabile di documentazioni da trasmettere al Regis, il quale dopo una serie di attente e rigide verifiche, esprime il proprio parere ai Ministeri competenti per il successivo finanziamento per la prosecuzione dei lavori. Il tutto, come facilmente comprensibile da parte di tutti i cittadini, comporta un ritardo abnorme nell’esecuzione dei lavori che comportano di conseguenza i disagi che tutti conosciamo».

