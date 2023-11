Premi a chi denuncia il racket, disco verde al disegno di legge De Masi. Comito: «Giornata storica»

“Oggi è una giornata importante per il Consiglio regionale della Calabria ed anche per tutti coloro che operano in un territorio a volte difficile come il nostro. Con l’approvazione all’unanimità del disegno di legge “De Masi” la politica e le istituzioni hanno dimostrato di essere fattivamente al fianco delle imprese che lavorano nella legalità e si oppongono alla protervia mafiosa”. Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito, il quale rimarca il grande valore, concreto e simbolico allo stesso tempo, del provvedimento appena approvato dal consesso regionale che prevede premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese che resistono alla criminalità organizzata. “Lo Stato, nelle sue varie articolazioni – conclude Comito – dimostra ancora una volta la sua presenza, e la politica si pone doverosamente al servizio del cittadino e dell’imprenditore che non molla, non indietreggia, per affermare i principii di legalità ed il diritto a lavorare nella propria terra. A nome del gruppo di Forza Italia, non posso che ringraziare l’imprenditore Nino De Masi per ciò che rappresenta e per lo stimolo che ha offerto al dibattito pubblico su un tema così importante”.

LEGGI ANCHE: Premialità a imprenditori che denunciano racket e usura: l’iniziativa di Gal Terre Vibonesi e Libera

Lotta alla ‘ndrangheta, Lo Schiavo e Tavernise: «Proposta De Masi da sostenere con forza»