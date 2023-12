Forza Italia, Mangialavori si dimette da coordinatore regionale del partito in Calabria

Giuseppe Mangialavori

“Ho voluto incontrare oggi il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Nel corso di un colloquio proficuo e cordiale, ho consegnato nelle sue mani le mie dimissioni da coordinatore regionale della Calabria. Un ruolo che ho svolto con impegno e passione”. Così, il presidente della commissione Bilancio della Camera, il deputato vibonese di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. “Il gravoso, seppur prestigioso, incarico di presidente della commissione Bilancio – ha spiegato Mangialavori – mi impedisce di dedicare all’attività di partito della mia regione l’attenzione che un compito così complesso e impegnativo richiede e merita. Questo però, non ha fatto mancare un solo giorno il mio grande impegno, al quale sono seguiti risultati straordinari di cui vado fiero. Vorrei ricordare, grazie anche al lavoro di una classe dirigente di alto livello, quel 17 per cento ottenuto da Forza Italia nell’ottobre del 2021, che ha permesso l’elezione di Roberto Occhiuto a governatore della Calabria. Così come il 16 per cento ottenuto un anno dopo alle Politiche del 2022, con punte del 22 per cento nel solo collegio uninominale di Vibo Valentia, e le 13mila tessere raccolte nell’ultima campagna adesioni, a dimostrazione – ha concluso Mangialavori – di come il partito di cui lascio il coordinamento goda di ottima salute”.

LEGGI ANCHE: Fratelli d’Italia: Pasquale La Gamba eletto coordinatore provinciale di Vibo Valentia

Il Corsivo | Comunali a Vibo: si consolidano le candidature della Limardo e di Romeo

Via Berlusconi a Vibo? Anna Murmura: «Personaggio con soli demeriti»