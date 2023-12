Fratelli d’Italia: Pasquale La Gamba eletto coordinatore provinciale di Vibo Valentia

La Gamba, Messina e Falduto

Si è concluso con la riconferma di Pasquale La Gamba quale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il primo congresso del partito a Vibo Valentia. Al 501 hotel a contendergli tale incarico è stato Sabatino Falduto, nel 2021 approdato nel partito dopo trascorsi politici tra le fila dell’Udc e del Pd. Nonostante il sostegno del segretario del circolo di Vibno Valentia, Salvatore Pronestì, e di figure storiche del partito come Franco Tigani, ad avere la meglio è stato Pasquale La Gamba, militante della prima ora, che ha iniziato la carriera politica con il Fronte della Gioventù per poi ricoprire le cariche di assessore e vicesindaco a Vibo Valentia. Un congresso molto partecipato per il partito di Giorgia Meloni che ha registrato 442 votanti. Pasquale La Gamba ha ottenuto 245 preferenze, Sabatino Falduto si è fermato a 161. Le schede bianche sono state 17. Nel coordinamento provinciale sono stati eletti: Maddalena Basile con 127 preferenze, Fabio Cotroneo (120), Fiamingo (118), Antonello Fuscà (118), Franco D’Agostino (109), Giulia Sganga (105), Patrizia Venturino (69), Franco Tigani (67), Nicoletta Corigliano (67). Nel direttivo provinciale anche Sabatino Falduto, più altre quattro persone che verranno scelte dal coordinatore provinciale Pasquale La Gamba. A sostenere Pasquale La Gamba, oltre a Maddalena Basile (ex consigliera comunale e regionale), Antonello Fuscà e Francesco D’Agostino (ex consigliere comunale di Soriano), anche Raffaele Manduca. Con Sabatino Falduto, invece, Franco Tigani (ex consigliere provinciale), Franco Stinà, Francesco Fazio (sindaco di Fabrizia) e Michele Falduto, fratello di Sabatino ed attuale assessore comunale a Vibo nella giunta Limardo. Soddisfatto dell’esito del congresso, il riconfermato coordinatore provinciale Pasquale La Gamba il quale ha dichiarato: “La solidità del lavoro costruito in questo anno e mezzo di commissariamento, ci ha consentito con una squadra forte e coesa, di raggiungere questo importante obiettivo e certamente già da domani saremo proiettati alle prossime sfide da affrontare in tutta la provincia insieme a tutto il partito compreso Nuccio Falduto”. A presiedere il congresso di Fratelli d’Italia a Vibo è stato il deputato Manlio Messina. Le operazioni di voto si sono svolte dalle ore 14 alle ore 20 sopo una campagna di tesseramenti andata avanti per oltre un mese. Sono stati poi presenti al congresso provinciale per i saluti anche il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, e il consigliere regionale Michele Comito, che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia. Messo da parte il congresso, le prossime settimane diranno quanto il partito si dimostrerà unito ad iniziare dalle scelte politiche per le comunali a Vibo Valentia.

