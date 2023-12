Nicotera, dimensionamento scolastico, Macrì: «Il sindaco agisca per salvare il nostro istituto»

“Durante l’ultimo Consiglio comunale di Nicotera ho voluto esprimere con forza la nostra opposizione alla proposta presentata dai sindaci di Nicotera, Joppolo e Limbadi per quanto riguarda il dimensionamento scolastico. La decisione della Regione di bocciare tale proposta ha avuto come conseguenza la perdita dell’istituto “A.Pagano”, un duro colpo per la nostra comunità”. Così il consigliere comunale capogruppo della Lega, Antonio Macrì. “Ora, mi rivolgo al nostro sindaco – prosegue – con una domanda cruciale: è a conoscenza del decreto Mille proroghe che concede alla Calabria la possibilità di ottenere altre 7 autonomie scolastiche? Una di queste sarebbe destinata alla provincia di Vibo Valentia. I tempi sono stringenti: ogni ente provinciale ha tempo fino al 3 gennaio 2024 per presentare alla Regione la proposta di piano di dimensionamento aggiornato. È fondamentale agire rapidamente. Questa rappresenta l’unica opportunità che abbiamo per salvare il nostro comprensivo. Mi auguro che il sindaco di Nicotera non lasci passare questa chance, nonostante la rapidità con cui dobbiamo agire”.

