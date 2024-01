Vibo, teatro senza collaudo dei vigili del fuoco? Nesci: «Comune avventato nell’aprire»

Il Municipio di Vibo e nei riquadri Maria Rosaria Nesci e Maria Limardo

Sabato scorso si è tenuta la presentazione del nuovo teatro comunale di Vibo Valentia, con una conferenza stampa, partecipata, all’interno dello stabile sito nel quartiere di Moderata Durant. L’evento organizzato dall’amministrazione comunale con a capo il sindaco Maria Limardo ha contato la presenza, tra gli altri, di vari politici del vibonese. In relazione alla presentazione dell’atteso teatro interviene oggi la coordinatrice provinciale di Noi Moderati, Maria Rosaria Nesci, la quale afferma: “L’edificio adibito a teatro del comune di Vibo Valentia sarebbe ancora privo della certificazione di collaudo da parte dei Vigili del fuoco, vale a dire quella certificazione che sostanzialmente dovrebbe attestare il rispetto della normativa antincendio nell’edificio, per come normativamente imposto a tutela delle vite umane. Ebbene, se così dovesse essere, – prosegue – e cioè se a mancare dovesse essere proprio tale certificazione, la questione da porsi è ben più rilevante di quella afferente il mero rischio che la stagione teatrale possa non avere inizio nelle date presuntivamente annunciate nel corso della conferenza stampa del 30 dicembre scorso”. In particolare, secondo la Nesci “la questione che maggiormente desta perplessità afferisce, infatti, il come si sia potuto svolgere una conferenza stampa in un edificio che a tal uopo è stato aperto al pubblico e che sembrerebbe aver visto la contemporanea presenza al suo interno di centinaia di persone, in assenza della citata certificazione. E infatti, al di là dell’eventuale violazione normativa che, a questo punto, se dovesse appurarsi che realmente manca il detto collaudo, sarà anche oggetto di valutazione da parte delle competenti Autorità giudiziarie, ciò che viene da chiedersi è come si possa essere stati così avventati e così superficiali da permettere l’accesso al pubblico in un edificio che mancherebbe della certificazione da parte dei Vigili del fuoco in ordine al rispetto delle norme antincendio”. In definitiva, quindi, per l’esponente di Noi Moderati “anche a voler prescindere dalle norme, è mai possibile che la mania di protagonismo di questa amministrazione comunale sia tale da aver indotto la stessa ad agire con siffatta approssimazione ed imprudenza?”.

