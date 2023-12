Nuovo teatro a Vibo: fa discutere il costo della conferenza stampa a carico del bilancio comunale

Nuovo teatro di Vibo il giorno dopo. Una giornata, quella di ieri, dedicata alla cultura e che solo il tempo dirà se sia stata una “passerella” o – come invece tutti si augurano – l’avvio di una vera e nuova stagione di riscatto per la città almeno in ambito teatrale. Nel frattempo, però – in attesa di capire anche se tutti i collaudi della nuova struttura sono a posto, così come gli arredi e l’area di videosorveglianza interna ed esterna – in città la discussione si è spostata in queste ore sulla determina numero 2849 con la quale il Settore 2 (Politiche sociali e Cultura di “Palazzo Luigi Razza”) ha impegnato a carico del Bilancio comunale 2023 la somma complessiva di 4.800,00 euro per la “realizzazione della conferenza stampa – così si legge nella determina – di presentazione del Nuovo teatro Comunale di Vibo città”. A tal fine,nella delibera si spiega che “per il suddetto evento sono pervenuti i seguenti preventivi: Traiectoriae a.p.s. per la fornitura a noleggio di materiale audio/video dell’importo di 3.000,00 (tremila/00) euro; Lo Schiavo Francesca sas per l’organizzazione e la fornitura di un aperitivo a conclusione della conferenza stampa dell’importo di 1.800,00 (milleottocento/00) euro”. Da qui l’impegno di spesa da parte del Comune di Vibo della somma complessiva di 4.800,00 euro, oltre Iva naturalmente. Il sindaco Maria Limardo nella giornata di ieri, all’atto dell’inaugurazione della nuova struttura nel quartiere Moderata Durant, a proposito dei meriti per la realizzazione dell’opera ha dichiarato: “Io ho solo messo il bignè sulla torta perché questo è stato un percorso lungo e tortuoso”. Metafore a parte, alla luce della determina comunale con la registrazione della somma di 4.800 euro per la realizzazione della conferenza stampa andata in “scena” ieri mattina, molti cittadini in queste ore però si chiedono: si tratta di soldi ben spesi o di costi che si potevano evitare? Troppo spendere 1.800,00 euro per l’aperitivo di fine conferenza stampa e tremila per il noleggio di materiale audio e video? Comunque la si pensi, il dibattito di fine anno in città (trattandosi di soldi pubblici) è aperto: perché è vero che – come disse qualcuno in passato – “con la cultura non si mangia”, ma a Vibo un aperitivo e una conferenza stampa per 4.800.00 euro (più Iva) non la si nega a nessuno. O forse no?

LEGGI ANCHE: Nuovo teatro di Vibo, un nome prestigioso per la direzione artistica: Angela Finocchiaro

L’attesa è finita, apre il nuovo teatro comunale di Vibo: «Un momento storico per la città» – Video