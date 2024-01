Comunali e Provinciali a Vibo, il Pd al M5S ed ai Progressisti: «Obbligo morale e politico di restare uniti»

“La situazione politica cittadina ha raggiunto livelli drammatici. Il malgoverno del centrodestra che si perpetua da più di 15 anni, con disastrosi risultati sono sotto gli occhi di tutti. Situazione che non può, in alcun modo, continuare. I partiti che si rifanno ad una opposizione nazionale devono avere la responsabilità di costruire un fronte unito e coeso che non lasci spazio a divisioni che, di fatto, penalizzerebbero solo la città consegnandola di nuovo al centrodestra. Stesso discorso alle porte di una tornata elettorale importante come le elezioni provinciali, dove è importante che il fronte progressista sia unito”. E’ quanto dichiarano il segretario cittadino del Pd, Francesco Colelli, e il segretario provinciale del Partito democratico di Vibo Giovanni Di Bartolo. “Il Partito Democratico guarda con grande attenzione al Movimento Cinque Stelle a livello nazionale e di conseguenza, a livello locale.La stessa attenzione che riserva a figure storiche come Antonio Lo Schiavo ed il suo gruppo politico. Importanti, in questi anni, sono stati gli interventi dell’onorevole Riccardo Tucci a sostegno della città: dai 12 milioni portati nelle casse di Palazzo Luigi Razza per risanarne il bilancio ai 18 milioni di finanziamento per il porto di Vibo passando per gli interventi a salvaguardia della tenuta finanziaria dell’amministrazione provinciale. I consiglieri comunali del MS5 e quelli del Partito Democratico e dei progressisti per Vibo hanno portato avanti insieme un lavoro di opposizione proficuo e costruttivo ed allo stesso tempo i referenti territoriali Luisa Santoro, Michele Furci e Sergio Barbuto hanno lavorato spesso e volentieri in modo proficuo unitamente agli esponenti de nostro partito. Crediamo sia arrivato il momento della maturità per le forze politiche progressiste. È vitale ritrovarsi, immediatamente, per fare prevalere i motivi che ci uniscono rispetto a quelli che ci dividono. Abbiamo l’obbligo morale e politico di offrire ai cittadini una vera alternativa all’attuale stato di cose. Facciamo quindi appello agli onorevoli Tucci e Lo Schiavo affinché non facciano cadere nel vuoto questa richiesta e ci auguriamo che già nelle prossime ore si possa riaprire una discussione per il bene della città di Vibo e della provincia. Uniti alle comunali ed uniti alle provinciali”.

