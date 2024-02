Comunali, Progetto Vibo Valentia: «Fieri e soddisfatti della coalizione progressista»

Enzo Romeo

«Il Centro studi “Progetto Vibo Valentia” accoglie con grande partecipazione e vivissima soddisfazione l’iniziativa di riunificazione delle forze politiche facenti capo all’ormai costruenda coalizione dei progressisti – Pd, M5S, Sinistra italiana e Liberamente Progressisti di Antonio Lo Schiavo – per le elezioni amministrative del prossimo giugno». È quanto affermano i coordinatori di “Progetto Vibo Valentia” Giampiero Menniti e Antonella Pupo. «La decisione di scegliere Enzo Romeo come candidato sindaco per Vibo Valentia rappresenta un segno di maturità, di sagacia politica, di senso delle istituzioni e soprattutto di fiducia in un galantuomo che ha sempre dimostrato di avere a cuore la città e la sua rinascita. Il progetto, in una visione nuova e d’insieme di Vibo Valentia, delle sue peculiarità, delle sue potenzialità e delle sue contraddizioni, è ambizioso ma possibile. La figura del candidato a sindaco, Enzo Romeo, ha già dimostrato, durante la lunga fase di costruzione dell’alleanza, di saper trasmettere passione e condivisione sulle cose da fare: queste sono già caratteristiche molto significative per un futuro sindaco. Le idee, la conoscenza delle criticità, un programma accurato, le competenze, ci sono tutte. E con esse tutte le premesse e le volontà – concludono Menniti e Pupo – individuali e collettive, per affrontare a viso aperto la campagna elettorale. Con entusiasmo e serietà d’intenti, chiarezza e coerenza dei fini. Ci saremo anche noi, con la nostra sigla e le nostre proposte elaborate in un lungo lavoro di ricerca e di dialogo sul futuro di Vibo Valentia».

