Nuovo teatro di Vibo e polemiche, il M5S: «Le autorità invitate si astengano dal presenziare»

“La vicenda del teatro, le determinazioni di giunta e degli uffici, rispettivamente del 12 e 13 febbraio 2024, per un evento da tenersi in data odierna e cioè il giorno dopo, peraltro da settimane annunciato e poi avviato l’11 febbraio scorso, dimostrano in maniera lampante il pressapochismo e la cultura privatistica dell’attuale maggioranza di destra che amministra il comune capoluogo di Vibo Valentia”. E’ quanto afferma il Movimento Cinque Stelle di Vibo con Michele Furci, Luisa Santoro, Silvio Pisani e Domenico Santoro. “Se non ci fosse stata la denuncia politica del M5S, che da mesi si batte per affermare la cultura della regolamentazione della gestione del nuovo teatro, anche gli atti dell’ultima ora sarebbero verosimilmente mancati per dare almeno un minimo di conformità amministrativa a un evento così atteso dalla comunità vibonese. Se altrettanta iniziativa politica ci fosse stata sin dall’inizio in cui il M5S ha sollevato la problematica, per come nelle ultime ora è avvenuto in commissione e sulla stampa anche dal resto di parte dell’opposizione, probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il caso, tutto da chiarire da parte della Giunta, del perché e con quale determinazione sia stata affidata la pre-vendita dei biglietti alla Pro Loco.E tuttavia, rimane sul piano politico e amministrativo per intera la questione della necessità che, tempestivamente, venga portato in discussione nella Commissione preposta e poi in Consiglio comunale il Regolamento. Ciò, ribadiamo, è necessario per dare sicurezza e stabilità a un teatro comunale come quello tanto atteso dall’intera popolazione di Vibo Valentia e della sua provincia. Vista tanta leggerezza ed approssimazione, ci auguriamo perciò – conclude il M5S – che le autorità invitate si astengano dal presenziare a un simile evento che, per come s’intende avviare, appare del tutto propagandistico! In assenza di iniziative della Giunta, vuol dire che sarà il Gruppo consiliare del M5S che si farà carico di proporre in Consiglio comunale a breve lo schema di Regolamento e gli allegati necessari”.

