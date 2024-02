Servizi essenziali e agricoltura, a Limbadi incontro della Federazione provinciale Pd Vibo

È questo il tema della Conferenza che la Federazione provinciale del Pd di Vibo Valentia ha organizzato, con il Circolo del Partito democratico di Limbadi, per venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 16.30 alla sala convegni del palazzo municipale di Limbadi. L’iniziativa è inscritta nel percorso che vede impegnato il Pd della Calabria verso la convocazione della conferenza regionale programmatica. Dopo i saluti del sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri e del segretario del Circolo del Pd locale Giacinto Carrieri, sarà Pasquale Mancuso, responsabile aree interne della Segreteria regionale del Pd, ad introdurre i lavori; seguiranno gli interventi di Graziella Blasi, imprenditrice, Franco Belmonte, direttore regionale Cia, Salvatore Borruto, presidente Cia Calabria Sud. Sono previsti anche gli interventi dei consiglieri regionali Raffaele Mammoliti ed Ernesto Alecci; a concludere l’iniziativa l’intervento del segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia Giovanni Di Bartolo. A moderare i lavori Rosalba Sesto, componente dell’Assemblea regionale del Pd. “L’ iniziativa che abbiamo assunto insieme al Circolo partito democratico di Limbadi – afferma il segretario provinciale Pd Giovanni Di Bartolo – ha come obiettivo la riconnessione forte con le nostre aree interne, con il mondo agricolo e con la necessaria modernizzazione energetica e nel segno della piena sostenibilità eco-ambientale. Occorre, infatti, che la nostra comunità politica riprenda a dialogare con le istanze più avvertite delle popolazioni dei nostri Comuni, che sono per la stragrande maggioranza comunità periferiche e marginali, per difendere, innanzitutto, quei servizi essenziali, a cominciare dall’Istruzione, alla Sanità di prossimità, alla mobilità, senza i quali non è possibile ipotizzare qualsiasi ipotesi di sviluppo e di resilienza. E non è senza significato che questa iniziativa sia inserita nel percorso di avvicinamento alla ormai prossima celebrazione della Conferenza regionale programmatica che segnerà positivamente lo sforzo di rigenerazione del Partito portato avanti dal segretario regionale senatore Nicola Irto”.

