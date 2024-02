Teatro e Sistema bibliotecario, Colelli (Pd) invita l’amministrazione di centrodestra a dimettersi

«Quanto sta avvenendo a Vibo Valentia è paradigmatico del fallimento del centrodestra alla guida del Comune, un’amministrazione in preda all’improvvisazione e che si è caratterizzata e si caratterizza esclusivamente per i vuoti annunci e per gli impegni puntualmente disattesi». E’ quanto sostiene il segretario cittadino del Pd, Francesco Colelli, intervenendo sulla vicenda del nuovo teatro e sul Sistema bibliotecario vibonese. «Emblematica è la vicenda del nuovo teatro comunale, dove è stata organizzata una prima che di fatto si è tramutata in una mera festa privata, per pochi intimi, ennesimo scempio di questa amministrazione comunale ormai giunta al capolinea. Siamo dinanzi all’ennesimo scandalo di questo scempio di amministrazione. Serviva la “prima” per le passerelle, solo per quello. Serviva solo per fare la parata. Ma cosa dovrebbe succedere per fare capire ai vibonesi che bisogna cambiare registro? Dimettetevi tutti. Tornate a casa. Cala il sipario sul teatro ma anche su questo centrodestra fallimentare”. Affondo di Colelli anche sul Sistema bibliotecario vibonese: «Credo i vibonesi siano maturi e consapevoli della necessità di cambiare registro, facendo così calare definitivamente il sipario su un centrodestra vibonese capace fino all’ultimo di rimediare figuracce, come peraltro dimostra quanto sta accadendo in queste ore intorno al Sistema Bibliotecario vibonese che, a parole, l’amministrazione comunale asserisce di voler salvare, salvo poi sferrare l’ennesimo colpo, probabilmente quello mortale e definitivo, ad un ente importante per l’intero territorio. E pensare che la città è stata Capitale del libro».

