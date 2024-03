Comunali a Vibo: “Indipendenza” va con il centrodestra a sostegno di Cosentino

Il coordinamento provinciale di Vibo Valentia del movimento “Indipendenza”, presenti anche i presidenti dei tre circoli operanti nel territorio comunale, ha deciso all’unanimità di rinforzare la coalizione di centrodestra in vista delle elezioni comunali a Vibo Valentia del prossimo giugno e di sostenere, pertanto, la candidatura a sindaco di Roberto Cosentino”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma del coordinatore provinciale Giuseppe Scianò. “Alla coalizione e al candidato sindaco, Indipendenza è impegnata ad assicurare risorse umane e proposte politico – programmatiche, e quindi una propria lista di candidati e una serie di idee e di punti amministrativi che sono compresi tra la sana gestione del quotidiano all’insegna della concretezza e una visione strategica di sviluppo complessivo e mirato della città che valorizzi in primo luogo il proprio patrimonio umano, di tradizioni e di cultura nonché la naturale vocazione di crescita”. Indipendenza, dunque, rompe con l’area di centro, dove sinora si era collocata, e confluisce nella coalizione di centrodestra.

LEGGI ANCHE: Comunali a Vibo, il polo di centro sceglie l’avvocato Muzzopappa quale candidato a sindaco

Comunali a Vibo, Consoli: «Umanesimo sociale non ha ancora aderito ad alcuna coalizione»