Elezioni a Vibo, la Confcommercio incontra i candidati a sindaco per discutere del futuro della città

Per l’ente il confronto con i prossimi amministratori rappresenta un tassello importante per capire le loro visioni in merito al commercio, turismo e infrastrutture

In vista delle prossime elezioni comunali, Confcommercio Vibo Valentia ha organizzato un confronto con i candidati a sindaco del comune. «Questo incontro – sottolinea l’ente – rappresenta un’opportunità cruciale per discutere le prospettive future della città e le strategie di sviluppo economico e sociale. Confcommercio, da sempre attenta alle esigenze del territorio e delle imprese locali, intende dialogare con i candidati per capire le loro visioni e proposte, in particolare riguardo al sostegno del commercio, al turismo e alle infrastrutture». L’obiettivo è quello di creare un dibattito costruttivo «che possa offrire ai cittadini una visione chiara e concreta delle politiche che saranno adottate per il bene della comunità».

Il dibattito sarà articolato in due incontri:

Lunedì 27 maggio:

16.30 Francesco Muzzopappa (Azione, Vibo al Centro, Identità Territoriale, Cuore Vibonese Una città libera, Insieme al Centro)

18.00 Enzo Romeo (Pd, M5s, Progressisti per Vibo, Centro Studi Progetto Vibo)

Giovedì 30 maggio

16.30 Roberto Cosentino (FdI, Forza Italia, Forza Vibo, Oltre, Vibo Unica, Indipendenza)

18.00 Marcella Murabito (Rifondazione Comunista)