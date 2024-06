Teatro, al Cinema moderno di Vibo una serata all’insegna del sorriso e della solidarietà

Il Cinema moderno di Vibo Valentia ospiterà il 22 giugno alle ore 21.00 la performance “Ed il sommo poeta disse a me”, della Compagnia teatrale pizzitana. L’incasso verrà destinato alla realizzazione di un campo estivo diurno per disabili promosso dalla Cooperatrice sociale fenice.

Sorrisi ma anche solidarietà per una stagione all’insegna dell’inclusione. Nell’ambito del progetto estivo, in programma a Vibo Marina, saranno proposte attività sportive, ludiche, culturali e didattiche, in un ambiente accogliente e inclusivo. Come anticipato dai promotori, «sarà un’occasione per crescere insieme, superare le barriere mentali e fisiche, creando legami che possano durare nel tempo».