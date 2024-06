I 4 candidati a sindaco di Vibo Valentia hanno votato: ecco come e con chi si sono presentati ai seggi – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Seconda giornata della tornata elettorale a Vibo Valentia, dove oltre che per le Europee si vota anche per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco che prenderà il posto dell’uscente Maria Limardo.

L’avvocato Francesco Muzzopappa, candidato della coalizione di centro, è stato il primo a recarsi al seggio numero 24 allestito all’interno della scuola Buccarelli. Accompagnato dalla moglie, si è presentato in giacca e cravatta blu. «A saperlo mi sarei candidato prima», dice scherzando davanti ai flash dei cronisti che immortalano il momento del voto. Due ore dopo, nel plesso del liceo Vito Capialbi, seggio numero 17, si presenta, accompagnata da un candidato consigliere della sua coalizione, Marcella Murabito. Maglia nera e gonna colorata per la candidata di Rifondazione comunista che segue le istruzioni del presidente di seggio, riuscendo a celare l’emozione del momento.

Enzo Romeo e Roberto Cosentino hanno invece deciso di votare questa mattina. Alle 10 in punto Romeo, candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra, accompagnato dalla famiglia al completo, ha raggiunto la scuola De Amicis, seggio numero 3. Giacca beige e maglia blu per l’ex presidente della provincia di Vibo Valentia. Poco dopo le 11, al seggio numero 7 allestito all’interno della scuola dell’infanzia di Viale Accademie Vibonesi, è stata la volta del candidato del centrodestra Roberto Cosentino. Camicia blu, maniche arrotolate e niente cravatta per il giovane dirigente della Regione Calabria.

Nella provincia vibonese, oltre che nella città capoluogo, si vota per le Amministrative in altri 12 centri. Le operazioni di voto continueranno fino alle 23. Poi, domani, lunedì 9, lo spoglio delle schede, che prenderà il via alle 15, dopo aver terminato quello per le Europee.