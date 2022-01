Congresso Pd: ecco i candidati all’Assemblea regionale chiamati a eleggere Nicola Irto

Provincia per provincia le liste a sostegno dell’unico esponente dem in corsa e dunque già virtualmente in carica. I delegati dovranno essere eletti dai circoli cittadini. Tutti i nomi

di Claudio Labate



La Commissione regionale di garanzia del Partito democratico ha terminato le verifiche di rito sulle liste presentate dall’unico candidato ammesso nella corsa alla segreteria regionale, Nicola Irto che di fatto è il nuovo segretario del Partito democratico calabrese. L’articolo 3 del Regolamento congressuale cita testualmente che “nel caso in cui sia accettata una sola candidatura a Segretario regionale, sarà possibile presentare, comunque, una o più liste di candidati all’Assemblea regionale, collegate all’unica candidatura ammessa, che saranno votate nel corso delle riunioni di Circolo. Di conseguenza, la Commissione regionale per il Congresso, proclamerà Segretario, durante la seduta di insediamento, l’unico candidato ammesso”. [Continua in basso]



Le liste sono sottoscritte da almeno 100 iscritti e sino a un massimo di 150 iscritti in ciascuna Federazione, equivalenti alle cinque province e rispettano l’alternanza di genere, a pena di nullità. I seggi assegnati a ciascuna Federazione sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. Quelli non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell’ambito della stessa Federazione, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all’assegnazione di tutti i seggi spettanti. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascun circolo viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei circoli, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i componenti dell’Assemblea regionale. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.



Ecco le liste, che si presentano eterogenee e che danno la dimostrazione plastica del consenso “trasversale” che ha raccolto all’interno del partito il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Nicola Irto.

Cosenza

Aieta Giuseppe [Continua in basso]

Abbruzzese Francesca

Alimena Francesco [Continua in basso]

Baldassarre Maria

Assunto Andrea Pio

Bavasso Saverina

Calabrò Teodoro

Belmonte Maria Giulia

Falbo Gianluca Pio

Briglio Maria

Filice Dario

Buffone Giovanna

Funaro Annunziato

Carpino Federica

Gentile Giuseppe Antonio

Chiodo Felicetta

Giacco Enzo

Covello Stefania

Giorno Salvatore

Crea Simona

Grillo Fabrizio

De Paola Concetta

Guida Joseph

De Vuono Rita

Lacava Domenico

Dorato Francesca

Lefosse Giuseppe

Fabiano Jessica

Lecce Pietro

Filippo Catia

Lettieri Francesco Matteo

Fusaro Carmen

Loizzo Cesare

Galasso Maria Pia

Mancini Giacomo

Iusi Bianca Maria

Meringolo Francesco

Li Rangi Teresa

Nicoletti Giovambattista

Madeo Rossellina

Nociti Ferdinando

Massara Giuseppina

Novembrino Andrea

Oliverio Giovanna

Parise Vladimiro

Pietromica Debora

Pellegrino Fabio

Pisani Francesca

Perri Rosario

Reda Francesca

Salvino Carmelo

Rocco Era

Severino Biagio

Sciammarella Barbara

Tagliaferro Giuseppe

Scorza Alessandra

Totera Mario

Tricarico Antonietta

Valente Mario

Reggio Calabria

Bellantone Filippo

Borgese Maria

Bucchino Teodoro

Chindamo Michela

Calogero Antonio Maria

Falzea Giuseppina

Cartolano Domenico

Fragomeni Maria Teresa

Curatola Federico

Gattuso Maria

Cuzzocrea Nicola

Giancotta Antonella

Gaetano Gianluca

Giannotta Patrizia

Gatto Francesco

Iaria Antonina

La Delfa Anselmo

Imbesi Domenica

Laganà Filippo

Liberto Patrizia

Maesano Mario

Minicuci Serena

Malara Francesco

Nucera Anna

Marando Emanuele

Panetta Barbara

Monorchio Santo

Pensabene Teresa Giovanna

Montalto Giovanni

Porcino Maria Pia

Muraca Giovanni

Raco Luciana

Musolino Vincenzo

Rossi Caterina

Oppedisano Fabio

Rullo Laura

Perri Stefano

Salvaguardia Maria

Quattrone Carmelo

Scopelliti Giuseppina

Ruso Giorgio

Serranò Amalia

Tarzia Enrico

Spagnolo Lucia

Tucci Attilio

Catanzaro

Sacco Elizabeth

Pitaro Francesco

Tino Giovannina

Grande Marco

Moschella Laura

Paone Salvatore

Taverniti Ernesta

Severino Francesco

Migliazza Flavia

Gallelli Agazio

Petrella Irma

Menniti Francessco

Sodaro Paola

Esposito Francesco

Rondinelli Emanuela

Puzzonia Pasquale

Tinello Giuliana

Zaccone Francesco

Signorello Teresa

Celia Fabio

Iemma Giuseppina

Chiodo Michele

Neri Emanuela

Lucia Franco

Vitale Annita

Veraldi Luigi

Ruffo Giuseppina

Masi Gennarino

Villella Aquila

Drosi Michele

Crotone

Murgi Gino

Caiazza Annagiulia

Codispoti Salvatore

Senatore Valentina

Seminario Francesco

Vittimberga Maria Grazia

Giancotti Alessandro

Vaccaro Manuela

Belcastro Nicola

Taverniti Stefania

Oliverio Giovanni Pio

Fauci Maria Greca

Vallone Marco

Vibo Valentia

Maglia Giampiero

El Afia Marwa

Pedullà Salvatore

Bonifacio Giovanna

Addesi Fortunato

Sesto Rosalba

Costa Vincenzo

Costa Manuela

Pugliese Antonio

Fusca Michela

Marasco Gernando

Pugliese Wladimira

Silipo Damiano Bruno