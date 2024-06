Ballottaggio a Vibo, Cosentino esclude accordi con Muzzopappa: «Ma parleremo ai suoi elettori» – VIDEO

Prima di analizzare il voto e valutare una strategia che possa garantirgli la vittoria al ballottaggio del 23 e 24 giugno, Roberto Cosentino ci tiene a ringraziare gli elettori, «più di 7mila persone che hanno espresso la loro preferenza a mio favore», dice. «Voti – rimarca dalla sede della segreteria politica di corso Vittorio Emanuele III – che sono per me una base fondamentale per affrontare questi ulteriori dieci giorni». Il candidato a sindaco del centrodestra sa bene che dovrà convincere ancora più persone, «della bontà e della novità» che rappresenta il suo progetto politico, sottolinea. Cosentino, risultato primo tra i quattro candidati in corsa, ha ottenuto 7.058 preferenze pari al 38.43% dei voti. Mentre Enzo Romeo, candidato del centrosinistra, ha ottenuto 5863 voti pari al 31.92%.

Ma Cosentino si aspettava questo risultato? «No – ammette senza incertezze -. Credo che non se l’aspettasse nessuno, perché c’è stata davvero una grande frammentazione, una parzializzazione del voto molto ampia. Nessuna lista ha superato i 2000 voti, quindi c’è un quadro davvero particolare che nessuno si attendeva. Avevamo aspettative alte, ma ora bisogna essere razionali, guardare il lato positivo di questa situazione e ripartire dai punti di forza con grande fiducia, con grande coraggio e determinazione». Da qui al ballottaggio bisognerà ristabilire nuovi equilibri, nella consapevolezza che i 5.298 voti ottenuti dal candidato del polo di centro, Francesco Muzzopappa, faranno certamente la differenza.

Su quanto facciano gola quei voti a chi è rimasto in gioco, Cosentino non si espone: «Chiederemo il sostegno dei cittadini, solo dei cittadini. Anche di quelli che hanno votato al centro, che hanno una visione, una sensibilità politica che si avvicina alla nostra. Certamente il loro sostegno, la loro fiducia la chiederò con convinzione fino in fondo, ma senza nessun apparentamento», chiosa.

«Sono fiducioso che vinca quella parte di Vibo che crede in un modo nuovo di governare la città e sarà dunque rappresentata da me», conclude ostentando sicurezza, anche se la partita che si appresta a giocare non è certo facile.