Elezioni a Vibo, ecco tutti i voti di preferenza raccolti dai candidati delle 16 liste in campo

Finito il conteggio dei consensi raccolti da chi aspirava ad entrare in Consiglio comunale. Ecco tutti i numeri, in attesa del ballottaggio del 23 e 24 giugno che indicherà il nuovo sindaco

Dopo una lunga attesa, determinata dalle operazioni di scrutinio rivelatesi più complicate del previsto, sono ormai definitivi i conteggi per l’attribuzione delle preferenze ai candidati delle 16 liste in campo a Vibo Valentia. Quattro i candidati a sindaco che si sono dati battaglia nel primo turno: Enzo Romeo (centrosinistra), Roberto Cosentino (centrodestra), Francesco Muzzopappa (polo di centro) e Marcella Murabito (Rifondazione comunista). Al ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno andranno Cosentino e Romeo, che hanno raccolto rispettivamente il 38.43% e il 31.92% dei voti. Terzo Muzzopappa, che si è fermato al 28.85%, e ora potrebbe rappresentare l’ago della bilancia nel secondo turno, anche se entrambi i contendenti rimasti in gara hanno dichiarato che non cercheranno accordi con la sua coalizione, ma punteranno a convincere i singoli elettori.

