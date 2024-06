Vibo, ecco chi entra in Consiglio comunale: i due possibili scenari dopo il ballottaggio tra Cosentino e Romeo – Nomi

Si dovranno attendere i risultati del ballottaggio del 23 e 24 giugno per sapere con certezza chi entrerà nel nuovo Consiglio comunale di Vibo Valentia. Con la chiusura dei conteggi per l’attribuzione delle preferenze ai candidati delle 16 liste in campo (QUI TUTTI I NOMI) è possibile però delineare i due diversi scenari che si avranno con la vittoria di Roberto Cosentino o con quella di Enzo Romeo. Saranno loro due, espressione uno del centrodestra e l’altro del centrosinistra, a sfidarsi nel secondo turno. Trentadue gli scranni da riempire in Consiglio comunale: diciannove spettano alla maggioranza, tredici all’opposizione. Nel primo turno Cosentino e Romeo hanno ottenuto rispettivamente il 38.43% e il 31.92% dei voti. Importante anche la fetta conquistata dal candidato di centro, Francesco Muzzopappa, che si è fermato al 28.85% e ora rappresenta il vero ago della bilancia.

Di seguito le due ipotesi sulla futura composizione del Consiglio comunale, con tutti i nomi.