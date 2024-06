Vibo, gli auguri di sindacati e associazioni a Romeo: «Noi ci siamo». La Lega: «Opposizione costruttiva dall’esterno»

Continuano ad arrivare i messaggi di auguri al neo sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo. Da parte di associazioni, sindacati e forza politiche, le congratulazioni per il risultato raggiunto – battendo il candidato di centrodestra Roberto Cosentino al ballottaggio – e l’augurio di poter lavorare bene e a vantaggio della città.

La Pro Loco Vibo Città ringrazia Limardo e offre collaborazione a Romeo

La Pro loco Vibo Città Aps «si congratula e augura buon lavoro al nuovo sindaco del capoluogo Enzo Romeo e all’intero consiglio comunale. Continueremo a lavorare, in collaborazione con la nuova amministrazione cittadina, per le attività volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, turistico e culturale del nostro territorio. Rivolgiamo anche un sentito ringraziamento al sindaco uscente Maria Limardo per avere sostenuto il nostro progetto e per la coinvolgente partecipazione alle nostre numerose iniziative», scrive in una nota il Presidente del sodalizio Michele Catania.

Gli auguri della Cisal: «Noi ci siamo»

Auguri a Romeo anche dal segretario provinciale della Cisal Vitaliano Papillo, che auspica «si avvii presto un nuovo percorso di concertazione che porti alla condivisione e alla risoluzione dei tanti problemi che attanagliano questa città. La disoccupazione, il tessuto imprenditoriale ai minimi storici, il fenomeno dello spopolamento, il calo delle nascite e la crescente criminalità rappresentano solo alcune delle sfide che Vibo Valentia deve affrontare. La fuga di talenti a causa della mancanza di opportunità lavorative, la chiusura delle imprese e dei negozi, la carenza di personale nel settore sanitario, la solitudine degli anziani sono questioni che necessitano di una profonda riflessione. E ancora i servizi che mancano. Quelli da rivedere profondamente. Il decoro urbano da ricostruire. Il turismo, da valorizzare e rendere fonte di sviluppo sociale ed economico. C’è la necessità di dare un nuovo volto al presente di Vibo Valentia e guardare al futuro del territorio con serenità, puntando sul lavoro e sulla solidarietà quali vettori di un cambiamento che metta al centro la dignità della persona. La Cisal c’è – chiosa Papillo, ci siano anche il sindaco e la sua amministrazione attraverso l’istituzione di un tavolo di confronto permanente in cui affrontare in maniera sistematica le problematiche e produrre iniziative di rilancio sociale della città».

Cisl Magna Grecia: «Da parte nostra piena disponibilità»

Anche la Cisl Magna Grecia si dice pronta a fare la propria parte accanto al neo sindaco, «manifestando fin da subito la propria piena disponibilità a confrontarsi con la nuova amministrazione e fare la propria parte sulle questioni che riguardano lo sviluppo economico e occupazionale e la crescita sociale del territorio. Siamo convinti che attraverso il dialogo e la cooperazione si possano affrontare con efficacia le tante complesse sfide che la città di Vibo dovrà affrontare nel prossimo futuro, dalle politiche a supporto del mondo economico ai temi del lavoro, dalla sostenibilità ambientale al miglioramento dei servizi ai cittadini». Lo afferma Daniele Gualtieri, segretario generale della Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, che prosegue: «Pensiamo che attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni e forze sociali sia possibile costruire percorsi di crescita, per questo siamo pronti a confrontarci, una volta insediato il governo comunale, con la nuova amministrazione per raggiungere il fine comune di rispondere alle aspettative e ai bisogni dei cittadini vibonesi».

Lega Vibo: «Opposizione costruttiva dall’esterno»

A romeo giungono poi le congratulazioni del segretario provinciale della Lega Mino De Pinto. «La Lega vibonese, seppur fuori dal Consiglio comunale, è stata sempre attenta alle problematiche del capoluogo e continuerà a portare le proprie istanze sul territorio. È il momento di fare scelte strategiche per improntare un vero piano di rilancio, perché i vibonesi meritano di vivere in una città a misura delle loro reali esigenze. Da parte nostra ci saranno, dall’esterno, una forte opposizione costruttiva, volta a vigilare sull’operato dell’amministrazione, e un continuo confronto sulle tematiche che più stanno a cuore ai cittadini di Vibo, in particolare nelle frazioni, collante del tessuto urbano e, soprattutto, economico del territorio. Augurando buon lavoro al nuovo primo cittadino, auspichiamo che sia il sindaco di tutti e che svolga il suo mandato nell’interesse della comunità».