Soriano, il neo sindaco De Nardo nomina la sua giunta: ecco i due assessori

Comincia a prendere volto la nuova amministrazione comunale di Soriano Calabro. A poco meno di due settimane di distanza dall’insediamento nella casa municipale, la giunta rappresentata dal neo sindaco Antonio De Nardo inizia ad avere una struttura precisa. Nelle scorse ore, infatti, sono stati resi noti i due assessori, oltre al primo cittadino, con relative deleghe.

Saranno due gli assessori, come impone lo Statuto per i comuni sotto i 3000 abitanti, e i volti che affiancheranno De Nardo nelle attività amministrative sono riconosciuti in Francesco Alessandria e Sirya Prestanicola. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto allo stesso Alessandria, oltre all’incarico di vicesindaco, è stato conferito anche l’assessorato a Commercio, Industria e Turismo. Invece a Sirya Prestanicola, prima eletta nel paese con 163 preferenze, è stato conferito l’assessorato ad Affari legali, Gestione del contenzioso e Tutela ambientale. Il sindaco invece, oltre a quanto non espressamente delegato, si riserva le competenze relative a Lavori pubblici, Urbanistica, Gestione del patrimonio e Sanità.

I consiglieri, tutti impegnati attivamente e con i loro rispettivi incarichi, che andranno a completare la giunta di maggioranza saranno Francesca Monardo, Giulia Sorace, Domenico Chiera, Luciana Varì e Rosamaria Orecchio. Intanto il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione è stato fissato per oggi, giovedì 27 giugno. Questa sera alle ore 19:00, nella casa municipale del centro delle Preserre, la riunione aperta alla cittadinanza.