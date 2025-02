Carnevale nel Vibonese: ecco tutti gli eventi in programma tra sfilate, maschere e tanto divertimento

È la festa più colorata che ci sia, forse anche la più allegra: l’occasione per tanti – piccini ma non solo – per vestire gli abiti del proprio eroe o personaggio preferito per un giorno e divertirsi tra coriandoli e stelle filanti. Giornate di risate e gioia, prima che inizi il periodo della Quaresima. Quest’anno il Carnevale si festeggia a cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, con giovedì grasso che cade oggi 27 febbraio e martedì grasso il 4 marzo. In mezzo, domenica 2 marzo che in molti paesi rappresenterà il clou con sfilate di carri e mascherine.

Sono proprio i costumi, le maschere, i protagonisti del Carnevale. E ad indossarli non sono solo i bambini: tra imitazioni, sfottò e tanta ironia, anche gli adulti per un giorno si spogliano della loro quotidianità e tra musica e risate eccoli indossare i panni di qualcun altro. Ma ad avere un ruolo di primo piano in queste giornate sono anche i dolci: pignolata, chiacchiere e castagnole riempiono di fragranti profumi e squisiti sapori case, scuole e piazze.

Nel Vibonese, come nel resto della Calabria, il Carnevale è una festa molto sentita. Diverse le manifestazioni divenute ormai storiche, appuntamenti attesissimi e per i quali ci si inizia a preparare anche mesi prima. Ma ci sono anche gli eventi più piccoli, e alla fine quasi ogni paese ha la sua festa di Carnevale. Come detto, sfilate e festeggiamenti vari si concentreranno soprattutto tra giovedì e martedì grasso. Eppure c’è anche chi ha giocato d’anticipo: è il caso di San Calogero, dove il corteo dei carri allegorici e dei gruppi in maschera si è tenuto domenica 23 febbraio. Sei i rioni che si sono sfidati, ognuno col proprio carro ispirato dal tema di questa edizione del Carnevale sancalogerese, ossia il sogno: alla fine a trionfare è stato quello del rione Calvario.

