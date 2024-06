Risanamento Provincia di Vibo Valentia, La Gamba (FdI): «Boccata d’ossigeno per l’ente»

Pasquale La Gamba

«L’annuncio del sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro a sostegno del processo di risanamento per complessivi 1,3 milioni per l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, per gli anni 2024 e 2025, è un’importante azione politico-amministrativa concreta che dimostra l’attenzione da parte del governo Meloni per la nostra provincia». Queste le dichiarazioni del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba. «Si tratta – prosegue – di risorse destinate dal “fondino” da 10 milioni di euro all’anno istituito presso il Ministero dell’interno con l’obiettivo di sostenere i processi di risanamento delle province in stato di dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio. Queste risorse – spiega La Gamba – rappresentano una importante boccata d’ossigeno per quegli enti in difficoltà economica, come il nostro, e soprattutto servono a garantire essenziali servizi ai cittadini. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia nell’esprimere soddisfazione per questa ulteriore attenzione a favore del territorio da parte del governo del Paese, sente il bisogno di manifestare grande apprezzamento per l’azione politica del sottosegretario Ferro che da sempre si contraddistingue per la concretezza della sua iniziativa politica che ha come unico fine la crescita della nostra comunità».