Provincia Vibo Valentia, il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento contabile

Una fase dei lavori ieri al Consiglio provinciale

«Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità il Regolamento contabile e gli adempimenti successivi alla chiusura del dissesto finanziario. Il risarcimento debiti passa dal 40 al 60%». Questo è quanto ha comunicato la Provincia di Vibo Valentia in una nota. «Un’assise – si legge nel documento – che ha registrato il voto unanime di tutti i consiglieri presenti, unica assenza quella di Antonino Schinella, dovuta ad impegni istituzionali, ma nel contempo è stata caratterizzata da un confronto vero, a tratti acceso ma dai connotati politici e istituzionali costruttivi». A vivacizzare il dibattito in aula sono stati gli adempimenti attinenti alla chiusura del dissesto finanziario. «A destare maggiore interesse, il passaggio deliberativo cardine dei debiti ammessi e non transatti che passeranno dall’attuale 40% di risarcimento economico a un più consistente 60%. Ad incalzare in aula la responsabile della macrostruttura Affari finanziari dell’ente, Caterina Gambino, sono stati i consiglieri Alessandro Lacquaniti, Vincenzo Pagnotta, Carmine Mangiardi, Nicola Lasorba e Vincenzo Lentini».

Al termine del dibattito, prosegue la nota della Provincia, «sono stati chiariti dalla dottoressa Gambino soprattutto gli aspetti attinenti alle relative coperture economico-finanziarie». A dare delucidazioni sui risvolti positivi di natura amministrativa connessi all’approvazione del Regolamento contabile, redatto da un tavolo tecnico coordinato dal segretario Domenico Arena, è stato in prima persona il presidente Corrado L’Andolina. «Il Regolamento contabile approvato consentirà di cogliere le opportunità amministrative legate all’approvazione del cosiddetto Bilancio tecnico. Quest’ultimo – ha evidenziato L’Andolina -, le nuove normative permetteranno di approvarlo entro il 31 dicembre. Ciò sarà d’aiuto agli amministratori e permetterà tra l’altro di attuare, in tempi accettabili, i procedimenti di liquidazione». Al riguardo, delucidazioni sui punti caratterizzanti il regolamento sono state chieste dai consiglieri, Vincenzo Pagnotta e Giampiero Calafati. Quest’ultimo, poi, in merito al punto all’ordine del giorno riguardante il “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio” e il “Piano di copertura” ha voluto rassicurazioni inerenti «all’attività transattiva di natura giuridica posta in essere dagli uffici preposti dell’Ente».

Chiarimenti che, «anche in questo caso – prosegue la nota – sono stati dati direttamente dal presidente L’Andolina. Toni accesi ma delimitati nell’alveo del contegno istituzionale hanno contraddistinto, nel corso del Consiglio, il confronto sulla deliberazione del presidente, avente ad oggetto “La variazione di bilancio di previsione 2023/2025 – annualità 2024”. A chiedere chiarimenti di natura tecnica all’ingegnere Maria Giovanna Conocchiella, titolare della posizione organizzativa sulla Viabilità, sono stati, i consiglieri Mangiardi, Lentini, Lasorba e Lacquaniti». Quest’ultimo, entrando nel particolare, ha chiesto «interventi straordinari di manutenzione sul tratto di strada provinciale che congiunge Francica a San Giovanni di Mileto». Subito dopo le delucidazioni tecniche dell’ingegnere Conocchiella, a ricondurre sul piano istituzionale il confronto è stato il presidente L’Andolina che ha delineato il quadro complessivo inerente allo stato dell’arte della viabilità provinciale «che domani – (oggi ndr) ha ricordato, chiudendo l’assise provinciale – sarà approfondito, atti alla mano, in una conferenza stampa alla quale sono stati invitati tutti i sindaci del Vibonese». Al confronto in Consiglio hanno partecipato anche i consiglieri Carmine Franzè, Serena Lo Schiavo e Cosimo Nicola Papa.