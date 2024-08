Soriano, approvata dalla giunta la delibera di messa in sicurezza delle strade comunali per 50mila euro

Lo scorso 12 agosto si è riunita la giunta comunale rappresentata dal sindaco Antonino De Nardo, dal vicesindaco Francesco Alessandria e dall’assessore con delega ad Affari legali, gestione del contenzioso e tutela ambientale Sirya Prestanicola, oltre alla presenza del vice-segretario Francesco Ruberto, per discutere e approvare i lavori di messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale (con verbale di validazione anche da parte del Responsabile dell’ufficio tecnico, Vecchio). Riassestare la viabilità dunque, rendendola più fruibile e sicura.

Importo economico

Per quel che riguarda l’importo totale dei lavori (esclusa la sicurezza) e di 42300 euro e suddivisi in nel seguente modo: 40608 euro per importo lavori; 1692 euro costi mano d’opera (non soggetti a ribasso); 423 euro oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Un importo complessivo dunque che, se calcolati anche gli oneri di sicurezza, ammonta a 42723 euro. A ciò si devono aggiungere le somme per le spese generali e i lavori, arrivando così a un totale di 50mila euro.