Fondi per la sicurezza urbana, la federazione provinciale Fi: «Dal governo Meloni grande attenzione al territorio vibonese»

La federazione provinciale di Fratelli d’Italia, tramite una nota stampa a firma del presidente Pasquale La Gamba, esprime soddisfazione per i fondi destinati alla sicurezza urbana nel Vibonese: «Il “Protocollo Calabria” voluto dal Ministero dell’Interno e sottoscritto in prefettura a Catanzaro, che finanzia progetti in materia di sicurezza urbana ed integrata, prevede un importanze stanziamento per la provincia di Vibo Valentia, per un importo complessivo di 268mila euro. In particolare – scrivono gli azzurri in una nota stampa – sono stati finanziati un impianto di videosorveglianza per l’hotspot per l’accoglienza dei migranti nella zona industriale di Porto Salvo a Vibo Valentia, e un impianto di videosorveglianza dotato di software di lettura targhe collegato con la stazione carabinieri a Serra San Bruno e la centrale operativa».

Per i rappresentati provinciali di Fi «si tratta di interventi che dimostrano la grande attenzione per il territorio del governo Meloni e del Viminale, grazie all’impegno del sottosegretario Wanda Ferro, e che consentiranno di rafforzare la sicurezza, supportando l’attività di prevenzione e di repressione delle Forze dell’ordine e tenendo l’attenzione sempre alta su quelle situazioni di degrado da cui si sviluppano fenomeni di illegalità e criminalità».