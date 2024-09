M5s Vibo, rinnovato il gruppo dirigente: Furci resta a capo, ecco tutti gli altri nomi

«Con la rielezione del rappresentante e l’approvazione della proposta dei referenti delle varie aree tematiche, la struttura organizzativa del gruppo territoriale del M5s vibonese, sperimentata con il nuovo corso organizzativo avviatosi con il Presidente Giuseppe Conte, si è rafforzata con nuove energie giovanili e con consolidate esperienze politiche». È quanto fanno sapere i pentastellati di Vibo Valentia che nelle scorse ore hanno proceduto al rinnovo del gruppo dirigente.

Alla presenza del deputato cinquestelle vibonese Riccardo Tucci e della coordinatrice provinciale Luisa Santoro, i componenti del gruppo territoriale hanno per prima cosa votato (a scrutinio segreto) per il rappresentante, confermando in carica Michele Furci. Poi si è passati alla votazione della proposta fatta da quest’ultimo, che ha chiamato a far parte del coordinamento Daniele Chiarello quale vice rappresentante, Filippo De Caria quale referente Giovani, Enrico Aiello quale referente Formazione e vice Giuseppe Federico, Giosuè De Vincenti quale referente Progetti e vice Daniela Natale, responsabile delle Risorse finanziarie Angela Cutrullà, responsabile settori Urbanistico e Lavori pubblici Giuseppe Valente e vice Francesco Belligerante, responsabile Settori Beni culturali e Parchi archeologici Manuel Zinnà e vice Filippo De Caria, responsabile Scuola e Uffici scolastici Annaluce Aiello e vice Francesco Belligerante.

«Una squadra consolidata e rinnovata – si legge ancora nella nota del M5s di Vibo – per portare avanti una politica efficace di sostegno e di indirizzo all’azione della maggioranza amministrativa. Un sostegno convinto a un programma di ampio rinnovamento per il quale il M5s a tutti i livelli ha condotto la sua campagna elettorale, contribuendo in tal modo anche con la presenza del presidente Giuseppe Conte, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, il parlamentare europeo Pasquale Tridico, il deputato Riccardo Tucci e la coordinatrice regionale Anna Laura Orrico a determinare la vittoria di Enzo Romeo Sindaco e la compagine progressista che lo sostiene».

E ancora: «Sulla scorta del lavoro politico già avviato, al fine di strutturare le attività interne del Movimento e dispiegarle con competenza sull’intero ambito territoriale, il rappresentante e l’insieme dei dirigenti del movimento si adopereranno a supportare con determinazione le strategie politiche e gli obiettivi programmatici che porteranno i suoi consiglieri comunali, i suoi assessori e l’intera maggioranza che sostiene il sindaco Romeo. Forte delle iniziative nazionali e regionali, intraprese dal M5s anche in questa fase straordinaria che lo vede impegnato nei lavori della sua Costituente, il gruppo dirigente vibonese darà un nuovo impulso alla sua azione per dare voce al disagio economico e alla lotta per i servizi fondamentali delle persone, in particolare nel campo della Sanità e dei servizi sociali. Prenderà iniziative verso le povertà educative, che avanzano e crescono in un tessuto sociale sempre più marginalizzato e fragile a causa delle negative azioni del governo delle destre e della Regione con cui è cresciuta la desertificazione delle attività produttive, l’abbandono e il continuo spopolamento della città. Si adopererà affinché, esaurita l’inevitabile prima fase di ambientamento amministrativo, l’azione programmatica dei propri amministratori possa corrispondere con efficacia e immediatezza ai bisogni indifferibili dei cittadini vibonesi».