Viabilità a Pizzo, l’opposizione attacca il Comune: «Manutenzione della ex 522 solo dove c’è l’autovelox, altrove è un disastro»

Canneti lungo la strada

La ex strada statale n. 522, fondamentale per la comunità di Pizzo, versa in uno stato di degrado avanzato da tempo e a farsi ora portavoce delle difficoltà e delle lamentele dei cittadini è il gruppo di opposizione “Domani è oggi”. «Se mai ci fosse ancora qualche dubbio sull’inconcludenza amministrativa della compagine presente a palazzo San Giorgio – hanno fatto sapere in una nota dalla minoranza -, basta guardare lo stato in cui versa la ex 522. Tutte le problematiche che i cittadini si trovano ad affrontare ogni giorno, sono ormai diventate croniche, per usare un linguaggio medico, e sono in costante aumento. In primis – aggiungono – i continui problemi di mancanza d’acqua in tutto il paese».

Il dissesto del manto stradale, «aggravato dai continui interventi che provocano buche profonde come crateri – prosegue la nota congiunta del gruppo -, costringe i poveri automobilisti a vere e proprie gimcane per evitarle e non danneggiare le auto, con incremento dei rischi per la circolazione stradale. A ciò si aggiunga, ormai dal mese di giugno, il crollo di blocchi di tufo – sempre sulla stessa statale – che mette a rischio la pubblica incolumità ed ennesima criticità non tempestivamente affrontata. Una menzione d’onore merita poi il folto canneto lungo il ciglio stradale, che mette in pericolo l’incolumità di jogger e passeggiatori e si appresta in alcuni tratti ad invadere la carreggiata».

Erbacce ai margini della Statale

L’unico punto che per l’opposizione «fa eccezione è il tratto di strada nelle adiacenze dell’autovelox alla Marinella, non certo al fine di rendere un servizio ma costantemente rimosso e tagliato col solo utilitaristico scopo di evitare ricorsi per mancanza di visibilità dei relativi cartelli. Oggi prendiamo atto della celere ed improvvisa pulizia delle strade, con tanto di taglio erba e mobilitazione di tutti gli operai comunali, ma abbiamo dovuto attendere la Fanfara dei carabinieri a cavallo. A quanto pare, far bella figura in occasione di importanti eventi organizzati conta molto di più che fornire servizi ai cittadini». Per il gruppo consiliare “Domani è oggi”, «l’inerzia amministrativa di fronte a questo scempio non può essere giustificata nemmeno dalla mancanza di fondi».

Per l’opposizione, che conclude così la sua nota, «le colpe sono sempre degli altri, le condotte dell’acqua sono di altri, le strade sono di competenza di altri. Ma loro che ci stanno a fare se non possono risolvere nessun problema? I cittadini sono stanchi e arrabbiati, vessati inoltre dal continuo arrivo di multe a causa dell’autovelox alla Marinella con limiti irrazionali per motivazioni da noi già menzionate: installazione che certo nulla ha a che vedere con l’interesse alla sicurezza, ma effettuata con il solo fine di fare cassa sulle spalle di cittadini e avventori».