Stazione di Vibo-Pizzo, traffico in tilt: le auto dei pendolari (senza parcheggi) bloccano gli autobus: «Situazione insostenibile»

Continuano i disagi legati ai lavori di riqualificazione dell’area. Chi deve prendere il treno ogni giorno non sa dove lasciare la macchina e finisce per ostruire il passaggio ai pullman che trasportano altri viaggiatori. In attesa che il Comune mantenga gli impegni e attivi una navetta

In attesa della nuova navetta annunciata sulle colonne de Il Vibonese dal sindaco Enzo Romeo, al fine di creare un collegamento costante da Vibo Marina e Vibo città, la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo è ancora teatro di quotidiani disagi per i viaggiatori. Il divieto di sosta nel piazzale antistante la stazione, interessato da lavori di riqualificazione, spinge gli utenti alla ricerca spasmodica di un posto dove lasciare l’auto, arrivando però così anche a creare situazioni poco piacevoli. Come accaduto questa mattina, poco prima delle 8, quando un autobus di Ferrovie della Calabria è rimasto bloccato a poche decine di metri dalla stazione proprio a causa di alcune auto parcheggiate in modo tale da non permettere al pullman alcun tipo di manovra, fermando di fatto la sua corsa.

«È una situazione diventata ormai insostenibile, la Polizia municipale di Vibo Valentia è completamente assente», commentano alcuni pendolari che assistono alla scena. Un inconveniente che è costato caro agli utenti che non sarebbero scesi alla fermata della stazione, ma avrebbero dovuto proseguire verso scuole, uffici e studi medici di Vibo, ma hanno accumulato un sostanzioso ritardo. Situazione che si è risolta solo grazie all’arrivo di un altro pullman.