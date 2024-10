A Vibo il primo gruppo territoriale di +Europa in Calabria, sabato assemblea aperta a tutti: atteso il segretario nazionale Magi

Si terrà sabato 12 ottobre alle ore 11 nella Biblioteca comunale di Vibo Valentia la prima assemblea del neocostituito gruppo territoriale di +Europa, che vede fra gli artefici della nascita di questa nuova proposta politica in Calabria il giovane sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta. «Quella di Vibo infatti – ha fatto sapere il gruppo in una nota – si configura come la prima presenza sul territorio regionale calabrese di +Europa, ma sarà sicuramente l’inizio di un fermento politico che porterà alla nascita dei gruppi territoriali nelle altre province calabresi già nei prossimi mesi».

I temi che verranno affrontati saranno di diverso tipo, «tra questi il diritto alla salute – hanno specificato -, troppo spesso compromesso da dinamiche e problematiche di ormai vecchia data; la tutela dell’ambiente e l’emergenza legata all’emigrazione giovanile, piaga che colpisce in particolare le regioni del Sud Italia e quindi la provincia di Vibo Valentia».

Tra gli ospiti più attesi l’onorevole Riccardo Magi, attualmente deputato e segretario nazionale di +Europa, «protagonista nelle ultime settimane del successo registrato a livello nazionale nella raccolta firme per il “Referendum cittadinanza”, e Arcangelo Macedonio, responsabile nazionale dei gruppi territoriali di +Europa». Non solo esponenti di +Europa, ma anche di altre forze politiche. «Il Congresso – hanno aggiunto – sarà infatti aperto a tutti coloro i quali vorranno partecipare pur appartenendo ad altri partiti o al mondo delle associazioni. Lo spirito è infatti quello di costruire una forza politica sul territorio che sappia distinguersi anche nella modernità delle modalità di interlocuzione e delle modalità con cui le azioni politiche saranno messe in campo».

La giornata «sarà occasione per conoscere i nuovi rappresentanti del partito a livello territoriale, ovvero Caterina Forelli, che ricoprirà il ruolo di presidente del gruppo territoriale di +Europa e da Gregorio Sposaro e Maria Angela Calzone, rispettivamente portavoce e tesoriere, oltre che di tutti i componenti del direttivo provinciale che si contraddistingue per una forte presenza giovanile». «Scopo di questa assemblea – ha dichiarato il portavoce Gregorio Sposaro – è quello di presentare alla cittadinanza la proposta politica di +Europa e poter approvare, a conclusione dei lavori, una mozione che ci impegni in modo proattivo, nei mesi successivi, ad apportare significativi e reali contributi sui tre temi che saranno oggetto del dibattito in Assemblea. Vogliamo infatti che la discussione sia franca ed autentica e possa trarre beneficio anche e soprattutto dall’ascolto delle idee altrui, motivo dal quale nasce l’esigenza di invitare tutte le realtà sociali, associative, politiche e sindacali del territorio a partecipare».